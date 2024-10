Adiós iPhone: este mega tanque chino lo supera en todo y es más barato

El gigante chino Xiaomi lanzó sus esperados smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, equipos de la más alta gama con los que busca redefinir el mercado. De hecho, gracias a sus características técnicas, los nuevos dispositivos se posicionan como serios contendientes del iPhone 16 y el Samsung Galaxy S24.

En cuanto a la pantalla, el Xiaomi 15 cuenta con un panel OLED de 6,36 pulgadas, que ofrece una resolución de 1,5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits. Por su parte, el Xiaomi 15 Pro presenta un display AMOLED curvo de 6,73 pulgadas con una resolución que se eleva a 2K, también con tasa de refresco de 120 Hz y brillo similar.

Ambos equipos vienen con el potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 y en versiones de 12 GB o 16 GB de RAM, lo que asegura un rendimiento excepcional en apps exigentes.

Celulares óptimos para fotos

El sistema fotográfico de marca Leica es otro de los puntos destacados en esta nueva línea. Tanto el Xiaomi 15 como el Xiaomi 15 Pro cuentan con un sensor principal de 50 megapíxeles, una cámara ultra gran angular también de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x. En el caso del modelo Pro, se incluye un teleobjetivo periscópico que permite un mayor alcance en las fotografías.

En términos de batería, el Xiaomi 15 tiene una capacidad de 5.400 mAh, con carga rápida por cable que alcanza hasta los 90 W y carga inalámbrica. El Xiaomi 15 Pro, por otro lado, ofrece una batería más grande de 6.100 mAh, con carga rápida de hasta 90 W.

El diseño de los nuevos celulares Xiaomi y Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi vs. Apple

El Xiaomi 15 y su versión Pro de 6,73" se enfrenta a dispositivos como el iPhone 16 y el Samsung Galaxy S24. El iPhone 16 ofrece una pantalla Super Retina XDR en tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas y está impulsado por el chip A17 Bionic. Por su parte, el Samsung Galaxy S24 cuenta con pantalla AMOLED en tamaños similares y está disponible con procesadores Exynos o Snapdragon Gen 3.

En cuanto a precios, el Xiaomi 15 se lanzó en China por alrededor de u$s 625, mientras que la versión Pro alcanza los u$s 740. En tanto el Galaxy S24 se vende en EE.UU. por u$s 799,99 y el iPhone 16 arranca en el mismo valor.

El Xiaomi 15 Pro, listo para competir contra Apple y Samsung.

La IA, también presente

Los Xiaomi 15 y 15 Pro no solo presentan innovaciones en hardware, sino que también incorporan funciones avanzadas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia fotográfica y la gestión del rendimiento del dispositivo. Esto incluye mejoras en la captura nocturna y optimización en tiempo real del desempeño del equipo mediante IA.

Características técnicas del Xiaomi 15 Pro

Dimensiones: 161,3 x 75,3 x 8,35 mm

161,3 x 75,3 x 8,35 mm Peso: 213 gramos

213 gramos Pantalla: LTPO OLED de 6,73 pulgadas a 120Hz, resolución 2K (3.200 x 1.440p), brillo de hasta 3.200 nits

LTPO OLED de 6,73 pulgadas a 120Hz, resolución 2K (3.200 x 1.440p), brillo de hasta 3.200 nits Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X

12GB / 16GB LPDDR5X Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Cámaras: Sony LYT 900 50MP OIS f/1.44, Samsung S5KJN1 50MP ultra gran angular OIS f/2.2, Sony IMX858 50MP telefoto OIS f/2.0. Cámara selfie de 32MP

Sony LYT 900 50MP OIS f/1.44, Samsung S5KJN1 50MP ultra gran angular OIS f/2.2, Sony IMX858 50MP telefoto OIS f/2.0. Cámara selfie de 32MP Batería: 6.100 mAh, carga rápida de 90W por cable, carga inalámbrica de 50W, carga magnética de 30W, carga reversible de 10W

6.100 mAh, carga rápida de 90W por cable, carga inalámbrica de 50W, carga magnética de 30W, carga reversible de 10W Software: HyperOS 2 basado en Android 15

HyperOS 2 basado en Android 15 Otros: WiFi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos, dual SIM, USB-C (USB 3.2), lector de huellas en pantalla, IP68, doble altavoz estéreo