Tensión por el dólar blue hoy: este es el precio que anticipan en las cuevas virtuales

En la última semana de agosto, el dólar blue perdió $ 45 y volvió a ubicarse muy cerca de la zona de los $ 1300 . Tal es así que el tipo de cambio paralelo cerró el mes a $ 1300 para la compra y $ 1320 para la venta, registrando una caída de $ 15 respecto a julio.

Por su parte, los exchanges cripto y las cuevas virtuales negocian cotizaciones que hoy se encuentran muy por encima del billete informal.

Justamente, las plataformas digitales actualizan constantemente los valores de las stablecoins, conocidas en Argentina como "dólar cripto". Son criptomonedas especialmente diseñadas para minimizar la volatilidad mediante la vinculación con un activo más fuerte; sean metales preciosos, recursos naturales o dinero fiat (dólar, euro, etc.).

Además, en época de elecciones o cuando el mercado no opera, los movimientos de estas monedas (USDT, DAI o USDC) suelen anticipar lo que podría suceder con el precio del blue.

Dólar blue "cripto": cuál es el nuevo precio que anticipan las cuevas virtuales

El dólar cripto USDT (Tether) se encuentra este domingo 31 de agosto -cerca de las 12 horas- a $ 1374,51 en el popular exchange Binance. Por lo tanto, se mantiene muy por encima de la actual cotización del tipo de cambio informal.

Otras plataformas, además, negocian precios que oscilan entre $ 1372 y $ 1403. De igual modo, mantienen cierta diferencia respecto al precio del blue.

En Argentina, las monedas digitales más negociadas son las que siguen el precio del dólar (relación 1 a 1), siendo una gran alternativa para quienes pretenden dolarizar sus ahorros.

El dólar blue cerró agosto a $ 1320 para la venta

Criptomonedas: cuál es la stablecoin más negociada en el mercado

USDT (Tether) es el activo más solicitado por los inversores. Incluso, ostenta un mayor nivel de comercialización que Bitcoin y Ethereum.

A su vez, también se transformó en la primera moneda en presentar el concepto de una stablecoin atada al dólar. Se puede conseguir sin restricciones y durante las 24 horas del día.

Por otro lado, los analistas sostienen que la cotización del USDT refleja la demanda real y la confianza en el dólar como una moneda más estable y fiable .