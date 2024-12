La explosiva predicción de uno los máximos inversores en Bitcoin: "Volará por..."

Mientras crece la expectativa en torno al precio de Bitcoin y lo que podría ocurrir en diciembre, uno de los máximos inversores del mercado cripto aseguró que el activo podría despegar en el corto plazo .

"La volatilidad de Bitcoin es como el fuego. Y algunas personas huyen del fuego. Pero Henry Ford puso el fuego en un carruaje a través de un motor, creó una industria entera y le dio alas a la humanidad", sostuvo Michael Saylor, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, en diálgo con la CNBC.

Tras alcanzar un nuevo máximo histórico el jueves 3 de diciembre (u$s 103.900), la principal criptomoneda del ecosistema financiero cayó por debajo de la zona de los u$s 98.000, aunque ahora se ubica a u$s 102.706.

A cuánto se irá la cotización de Bitcoin en 2025, según Michael Saylor

Más allá de los vaivenes que atraviesa Bitcoin, Saylor, cuya empresa tiene alrededor del 2% del total de BTC , mantiene un gran optimismo de cara al próximo año.

Para el presidente ejecutivo de MicroStrategy, el criptoactivo "se disparará por las nubes" en el corto plazo. Además, vaticinó que "subirá a u$s 180.000 y se desplomará a u$s 140.000" .

Michael Saylor antició que Bitcoin podría escalar hacia los u$s 180.000

En ese sentido, explicó que podés vender "por pánico el sábado por la noche" y podés comprar "con entusiasmo el domingo por la mañana", pero "ese es el futuro".

Precio de Bitcoin: a cuánto cotiza el domingo 15 de diciembre

El precio de Bitcoin recuperó el envión alcista y volvió a superar la línea de los u$s 100.000. Con un incremento cercano al 2,5% en los últimos siete días , el activo digital se ubica en los u$s 102.706.