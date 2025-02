A qué precio millonario podría llegar Bitcoin, según uno de los inversores estrella del mercado

Tras la asunción de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos, el precio de Bitcoin registró un nuevo máximo histórico -alcanzó los u$s 109.115- y se aproximó a la línea de los u$s 110.000.

A pesar que no mantuvo el envión alcista y ahora se estancó en la zona de los u$s 95.000 , uno de los máximos inversores del mercado aseguró que la criptomoneda podría escalar hacia otro récord.

Bitcoin podría alcanzar nuevos máximos en el corto plazo

Larry Fink, CEO del fondo de inversión BlackRock, fue quien explicó a principios de febrero en diálogo con Bloomberg que el activo es un instrumento con base internacional de resguardo para muchos ahorristas .

"Soy un gran creyente en eso, en ese instrumento", afirmó en relación a Bitcoin, moneda por la cual predijo que podría alcanzar los u$s 700.000 en el corto plazo.

Predicción: a cuánto llegará el precio de Bitcoin, según el CEO de BlackRock

En medio de la entrevista, Fink confirmó que está en conversaciones con algunos fondos soberanos, quienes barajan invertir entre el 2% y 5% de sus carteras en Bitcoin .

"Si esa conversación se extiende, el BTC va a costar u$s 500.000, u$s 600.000, u$s 700.000...", anticipó. Sin embargo, no es el único factor que podría incidir en la cotización del criptoactivo.

La irrupción de Trump podría favorecer al mercado cripto

El avance de Trump sobre la regulación de los activos digitales puede ser clave para una gran adopción cripto. "Si bien firmó una orden ejecutiva para regular la industria, la falta de detalles concretos ha generado incertidumbre sobre su verdadero impacto en el ecosistema cripto ", señaló semanas atrás Matías Part, analista de Bitget.

Sumado a ello, el líder republicano, que en un principio no estaba a favor de las criptomonedas, mencionó en la campaña presidencial su intención de que Estados Unidos se transforme en la "capital mundial" de estas monedas.