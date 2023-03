Digi Learnnials: cómo funciona la empresa que está revolucionando el gaming

El mercado de los videojuegos sigue expandiéndose más allá de los productos únicamente lúdicos . La idea de combinar lo más atractivo de los videojuegos -el engagement con el jugador, el apartado gráfico y musical, la interactividad, lo desafiante de las mecánicas- con otras áreas como por ejemplo la salud y la educación toma cada vez más fuerza .

De hecho, así lo demuestra la empresa Digi Learnnials, una empresa desarrollada liderada por argentinos que busca darle un foco distinto a los queridos fichines .

La compañía ofrece diferentes servicios orientados hacia las nuevas tecnologías pero atravesados por la cuestión lúdica en el ámbito de los videojuegos. Por caso, la empresa tiene servicios de consultoría para todo lo relacionado con desarrollo de videojuegos. Pero, al mismo tiempo, la empresa también tiene sus propios desarrollos; los cuales siempre incorporan tecnologías disruptivas . Un caso patente son los videojuegos desarrollados sobre Blockchain y que utilizan los modelos de "play to earn" (jugar para ganar). De la misma manera, la empresa se enfoca en la relación entre videojuegos y cuidado de la salud. A través de sus desarrollos cognitivos, los diseños de los videjuegos están pensados para potenciar ciertas habilidades de los jugadores que van más allá de la mera diversión .

Aunque, aseguran desde la empresa, que se trabaje con objetivos no tradicionales no debería ir en desmedro de la calidad del producto final, es decir, del videojuego .

"Kiki en equilibrio", uno de los juegos desarrollados por la empresa.

"La idea de la empresa nació cuando vi un videojuego finlandés, parecido al Angry Birds, pero que enseñaba los elementos de la tabla periódica . Cada elemento era una pelotita y los chicos aprendían así las diferentes interacciones químicas", recuerda Andrés Vergez, cofundador de la empresa Digi Learnnials.

Vergez considera que muchas veces el edutainment está asociado a juegos de baja calidad y con resultados que no son mesurables y por lo tanto son de poca utilidad tanto para el jugador como para quien los use como herramientas de aprendizaje. "Empezamos a vincularnos con la academia y había muchos docentes que usaban videojuegos pero que no tenían contacto con la comunidad de desarrollo. Había un gran espacio en el mercado para este tipo de soluciones ", explica Vergez.



La situación actual de la empresa, en boca de Vergez, da cuenta de la demanda que había en el mercado. "En 5 años pasamos de 2 a 18 personas trabajando. Crecimos también en clientes y en facturación . Hicimos juegos de todo tipo, no solo educativos, hicimos para los JJOO de la Juventud en 2018, hicimos una plataforma para narrativa en edad primaria fue en colaboración con Disney América latina y con Chicos.net y ahora estamos haciendo juegos para clientes que funcionan con NFT y todo lo que es blockchain. Hacemos juegos 2d y 3d, juegos mobile y para PC", resume.

Digi Learnnials intenta balancear tanto el desarrollo educativo y más orientado a soluciones con impacto social con trabajo de development para otras compañías del sector , "algo que hacen todos los desarrolladores de Argentina", agrega el fundador de la empresa. En el mismo sentido, la empresa trabajo sobre diferentes verticales del negocio del gaming como la monetización, el engagement o la cuota de mercado (por ejemplo, la cantidad de descargas por plataforma). El ethos de la empresa es el desarrollo "orientado al cliente" si se quiere, donde la empresa acompaña a todo el proceso "desde los requerimientos hasta el objetivo final", dice Vergez. El especialista desarrolla: "los estudios de videojuegos suelen dar un enlatado y se quedan en ese presupuesto. Nosotros, vamos segmentando las etapas de producción según pida el cliente. Hacemos presupuestos mas chicos y en ciclos y eso nos da la facilidad de pivotear y cambiar de dirección ", comenta Vergez.

El propio mercado tecnológico así lo demanda: desde la empresa reconocen las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías emergentes para ser parte de la gamificación. Uno de los casos patentes que comenta Vergez es el del metaverso y la realidad aumentada. "Estamos hablando con empresas que están interesadas en aplicarlo al rubro de salud y de capacitación", dice.

El próximo gran proyecto de la empresa será un juego sobre las guerras de independencia en nuestra región. Será un juego "con calidad AAA" según estima Vergez. Habrá mucho detalle histórico y una jugabilidad clásica: combates estratégicos por turno .