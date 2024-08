WhatsApp Plus APK: cómo bajar gratis la última versión de la app en el celular

El popular mensajero WhatsApp es utilizado por millones de usuarios en todo el mundo. Esto se debe a la facilidad de uso y simplicidad de esta aplicación móvil. No obstante, muchos usuarios quieren lograr una experiencia más personalizada o tener mayor capacidad de realizar configuraciones. Allí es donde WhatsApp Plus aparece como una solución.

Lo cierto es que WhatsApp Plus es una alternativa a la app oficial de WhatsApp. Pero, aunque tiene muchos usuarios y ofrece funciones avanzadas y herramientas que no están en la versión original, hay que tener muy en cuenta que no es una app reconocida por Meta.

Por lo anterior, los usuarios deben ser cuidadosos. Desde la empresa de Mark Zuckerberg advierten que no se deben utilizar aplicaciones de terceros -como WhatsApp Plus- debido que pueden implicar riesgos para la seguridad de la información. De hecho, en esta clase de apps no oficiales no estaría funcionando el cifrado de extremo a extremo que protege a las conversaciones de WhatsApp con la app oficial.

Ahora bien, ¿por qué algunos usuarios prefieren WhatsApp Plus? Ocurre que esta aplicación no oficial permite realizar modificaciones estéticas importantes, ver mensajes eliminados, visualizar estados después de 24 horas de publicados, además de permitir más amplias opciones de categorización de las conversaciones.

WhatsApp Plus: aunque brinda funciones avanzadas, no es una aplicación oficial de Meta.

WhatsApp Plus APK: cómo se instala la app

Para bajar e instalar el mensajero alternativo WhatsApp Plus hay que cumplir los siguientes pasos:

Antes de comenzar, conviene hacer una copia de seguridad de los chats de WhatsApp en Google Drive u otro medio. Desinstalar la versión oficial de WhatsApp del celular. El usuario debe asegurarse de permitir la instalación de apps de fuentes no oficiales en Android. Descargar la última del APK de WhatsApp Plus. No se encuentra en las tiendas oficiales de aplicaciones. Se puede encontrar en https://wasap-plus.com/ Instalar el archivo APK y aceptar los términos y condiciones de WhatsApp Plus. Ingresar el número de teléfono y verificar la cuenta. Luego se podrá configurar el perfil de usuario.