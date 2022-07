Vuela el dólar blue y hacer puré ya deja más que un IFE: qué es "Auxiliar Verificación", la app que maneja la City para prevenir su desplome

El dólar blue hoy miércoles 13 de julio de 2022 cotiza a $ 271 para la compra y $ 276 para la venta y avanza $ 4 respecto a la última ronda de operaciones.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo acentúa la brecha con el oficial minorista y escala a 104,8%, de tal forma que hacer puré hoy deja una rentabilidad de $ 10.650 con sólo utilizar el cupo de U$S 200.

Mientras los últimos pronósticos perfilan al billete verde con un incremento récord de hasta $ 400 para fin de año, según el analista Salvador Di Stefano, los agentes de la City vuelven a tomar protagonismo y advierten por la circulación de diseños falsos o duplicados que llegan a entorpecen con riesgo de anulación total , cualquier tipo de transacción. ¿Qué es Auxiliar Verificación, la app furor en el mercado?

Alerta dólar blue, ¿cómo funciona Auxiliar Verificación?





La aplicación desarrollada por Miodrag Pencic y con un nivel de aprobación de 3,8 sobre la escala de 5, se presenta como una de las alternativas gratuitas más utilizadas para verificar la autenticidad de un billete de dólar .

"El uso de esta aplicación es mucho más fácil comprobar si un dólar nota es genuino" , destaca la reseña oficial. "Es compatible con la serie a partir de 1969 hasta el más reciente (actualmente 2013)" , continúa.

La mecánica es sencilla: cuando se introduce el número de serie y valor, "Auxiliar Verificación de dólar" comprueba al instante si la combinación dada tiene sentido, y si es así, muestra las propiedades que deben estar presentes para garantizarse también que el billete verde sea 100% genuino.

"Si la combinación dada no tiene sentido, la aplicación le dirá lo que está mal con su entrada" , explica el instructivo.

Desde redes sociales, otras de las plataformas en las que se llevan a cabo las transacciones paralelas, destacan su fiabilidad.

"Hola. Consulta.. sirve esta aplicación para verificar o como me doy cuenta si un dólar es ficticio" , consultó un usuario integrante del grupo de Facebook "Compra y Venta de dólares en Bs As" . "Sí olvidate yo la tengo, no falla" , respondió otro ahorrista.

Dólar blue hoy, ¿cuáles son las otras alternativas de app para detectar un billete falso?







Además de "Auxiliar Verificación de dólar" , los agentes de la City utilizan plataformas de acceso gratuito, tales como:

Detector de Billetes falsos

Fake dollar note guide

MCT Money Reader y Money Checker: aplicaciones orientadas para personas discapacitadas, ya que con su asistente de voz menciona su autenticidad y la cantidad exacta que representa el valor del billete.

Fake Money Detector

Cash Assit

Alerta dólar blue: Cash Assist, la aplicación oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos





La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó en julio de 2021 la aplicación Cash Assist , la herramienta que permite reconocer billetes de dólares falsos.

La plataforma ya se encuentra disponible para descargar en celulares con sistema operativo Android y próximamente se prevé su habilitación en equipos con iOS .

Dólar blue hoy: cómo usar Cash Assist





Capturar una imagen del billete con la cámara frontal o trasera del celular; Una vez que se detectó la denominación, la aplicación muestra las características de seguridad clave que están visibles en la moneda genuina;

El "Tilt Check Simulator" de la aplicación permite revelar también cómo funcionan las características de seguridad de los billetes cuando están en movimiento.

Seleccionar una denominación e inclinar el teléfono hacia adelante y hacia atrás para interactuar con un billete virtual y observar sus características únicas desde diferentes ángulos.

Si el objetivo es acceder rápidamente al texto sobre la función de seguridad de billetes específicos, se recomienda utilizar la función "Selección rápida" de la aplicación. Esta presentará información sobre las características de seguridad clave para cada denominación dentro de la aplicación y lo dirigirá a la página Denominaciones en uscurrency.gov para obtener detalles adicionales.

