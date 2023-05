Un gurú de la inteligencia artificial se hartó de Google, renunció y advirtió sobre un catastrófico peligro para la civilización

Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial (IA), renunció a su cargo en el Google para poder hablar con más libertad sobre los riesgos que le deparan a la humanidad si no se limita su uso.

Hace más de 10 años, inventó junto a dos de sus alumnos una tecnología que se convirtió en la base intelectual de la IA y que hoy amenaza con cambiar el mundo tal como lo conocemos.

¿Por qué renunció Geoffrey Hinton a Google?

Hinton dedicó su carrera a investigar sobre la red neuronal, un sistema matemático y computacional que memoriza habilidades mediante análisis de datos, por eso se le considera "El Padrino" de la inteligencia artificial.

Este gurú de la IA renunció para sumarse al foro de científicos y profesionales que c ritican y advierten sobre la inteligencia artificial y para poder hablar con más libertad sobre el tema. " Hay una parte de mí que lamenta el trabajo de toda mi vida ", reconoció.

"Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más", dijo el británico al diario The New York Times.



¿Qué peligros ve Geoffrey Hinton en el desarrollo de la inteligencia artificial?

El ex empleado de Google compartió sus temores frente al avance de la IA. Afirmó que debería detenerse el desarrollo de la tecnología "hasta que se haya entendido si se puede controlar".

A su vez, mencionó que a medida que las empresas mejoran las IA, los robots se vuelven cada vez más peligrosos. Además, sumó que la tecnología aún se encuentra por debajo del cerebro humano, pero que "pronto estarán por arriba".

Su mayor miedo es que internet se llene de fotos y videos falsos. Según explica, el internauta promedio " no podrá saber qué es verdad ".

En el ámbito laboral, explicó que la IA revolucionará el mercado de trabajo. Podría llegar a reemplazar a los humanos en más de un oficio. "Se quita el trabajo pesado", pero " podría quitar más que eso ", afirmó.

¿Puede la IA potenciar el desarrollo de armas nucleares?

En relación con el desarrollo de armas nucleares y las IA, Geoffrey Hinton dijo que "no hay forma de saber si las empresas o países trabajan en esta tecnología en secreto".

"No creo que deban avanzar más hasta que hayan entendido si pueden controlarlo", sumó.