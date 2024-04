Tecnología barata: por qué volvió el furor por las compras en el exterior

El último fin de semana extra largo de Semana Santa dejó en evidencia un fenómeno que no deja de sorprender: más de 20.000 argentinos aprovecharon los feriados para trasladarse a Chile y realizar compras a precios convenientes, con especial foco en los productos de tecnología.

Detrás de esto se encuentra la realidad de los precios altos que tienen los dispositivos tecnológicos en la Argentina, los que en algunos casos se encuentran cerca de duplicar los que se pueden encontrar, por caso, en Chile y Paraguay.

Es por eso que para los argentinos que pueden cruzar las fronteras del país, la compra de tecnología se volvió una actividad "obligada" y una oportunidad privilegiada en un itinerario de vacaciones.

Grandes diferencias en los valores de productos tecnológicos

El analista económico Damián Di Pace dio cuenta del desbalance de precios que existe al detallar cuáles son los productos más buscados por los turistas argentinos en Chile y cuáles son sus valores.

Según indicó, una notebook Apple MacBook Air se consigue en el país trasandino por 1.000 dólares, mientras que en la Argentina se debe erogar nada menos que u$s 1.940 por el mismo producto.

Un smartphone Samsung Galaxy S23 se vende en Chile por u$s 862 y en Argentina se eleva a u$s 932. En este caso la diferencia es menor, probablemente debido a que el S23 se fabricó en nuestro país.

En tanto, una consola de videojuegos PlayStation 5, otro de los "chiches" preferidos de los argentinos cuando van al exterior, tiene en Chile un costo de u$s 703, mientras que de este lado de la Cordillera el precio se dispara a u$s 1.200.

La PlayStation 5, un producto que cuesta mucho más barato en el exterior.

Paraguay también puede sorprender por sus precios baratos en dólares, con el Galaxy S23 a u$s 855 y la PlayStation 5 a u$s 740. Es decir, más o menos, precios en línea con los que se encuentran en Chile.

En cualquier caso, la diferencia de valores es tal que puede resultar conveniente comprar en el exterior incluso cuando los productos sobrepasan las franquicias que se aplican al regresar a la Argentina.

Por vía terrestre o fluvial se pueden ingresar u$s 300 en equipaje, aunque en Puerto Iguazú se amplía a u$s 500. Para los aéreos o marítimos, la franquicia es de u$s 500. Y hay que considerar que se puede volver al país con un celular y una notebook de uso personal sin necesidad de pagar impuestos.

Las notebooks para uso personal se pueden traer de afuera sin pagar impuestos.

Qué pasa con los precios de tecnología en Argentina

Uno de los factores que encarecen los productos tecnológicos de cara al consumidor son los aranceles de importación que están vigentes. En el caso de las computadoras, van desde el 8% y el 16%, según el peso y las cualidades del equipo.

Para los teléfonos celulares, la alícuota que deben pagar los importadores es del 16%. Esto no solo explica los precios locales más altos, sino también la falta de variedad en que equipos que afecta al mercado argentino desde hace años.

"Además tenés, después, en la comercialización interna, todos los impuestos propios de la Argentina, que tiene un mayor nivel de presión tributaria que Chile y Paraguay", comentó al respecto Damián Di Pace en diálogo con El Cronista. Y añadió que a lo anterior se suma el hecho que el país está teniendo inflación en dólares.

¿Hay una solución para los precios de celulares y laptops?

Consultado sobre qué medidas se tendrían que tomar para que los argentinos compren tecnología en argentina a mejores precios, comparables a los de los países vecinos, Di Pace evaluó: "Lo que debería cambiar es permitir la importación sin aranceles, sobre todo en equipos que no tienen ni siquiera ensamblado local".

Y añadió: "Por otra parte, hay que quitar impuestos y trámites, que están en el medio y hacen que la tecnología, además del fenómeno inflacionario local, tenga un peso de costo logístico, burocrático e impositivo mucho más grande que en el resto de los países que estamos comparando".