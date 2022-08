Por qué el 42 es el favorito de los programadores y, además, contiene 'el significado de la vida'

Cuando Douglas Adams escribió "Guía del autoestopista galáctico" no estaba pensando en establecer el número que le de sentido a la vida, sino más bien en transmitir un concepto filosófico alrededor del mismo.

Y mientras que en el libro queda claro que la respuesta a "la vida, el universo y todo lo conocido" no es 42, muchas personas lograron relacionarlo con diversas cuestiones al punto tal de comenzar a creer que si se trata de la respuesta para todo .

Uno de esos grupos es el de los programadores, que ven en el número 42 uno de los caracteres más importantes en prácticamente todos los lenguajes y formas de programar.

Qué dice Douglas Adams en Guía del autoestopista galáctico

En el texto de Adams se cuenta la historia de una raza alienígena que, tras esperar 7,5 millones de años, consigue que una supercomputadora calcule la respuesta a "la vida, el universo y todo lo conocido".

En ese momento y frente a una multitud expectante, la maquina revela -anti climáticamente- que sus cálculos definieron que la respuesta a la "pregunta definitiva" es 42.

Al ampliar sobre esto, detalla que el problema no está en la respuesta, sino que la pregunta verdaderamente no es una pregunta concreta y que para ello será necesario crear una supercomputadora incluso más poderosa capaz de crear esta "pregunta definitiva".

Que significa el 42 en el mundo de las programación

Pero mientras que el autor deja claro que su idea es traer una respuesta para una pregunta mal formulada, la realidad es que un sinfín de fanáticos de la novela analizaron el número para encontrar si realmente tiene alguna relación con el sentido de la vida.

Y uno de ellos es el de los programadores, que lograron encontrar a este número en un sinfín de códigos los cuales son descritos como "fundamentales" para la programación.

Por ejemplo, el 42 es 101010 en binario y el carácter número 42 en ASCII es el asterisco, que se considera un comodín. Ambas coincidencias han dado pie a muchas referencias ocultas en distintos códigos, desde videojuegos a simples buscadores .

Una de ellas es la de Google, ya que si se busca en Internet "the answer to life the universe and everything", la respuesta que devolverá la plataforma es sumamente esperable: 42.

El sentido de la vida según Google.