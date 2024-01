El hábito nocturno de Bill Gates que cambió por completo su cerebro: todos pueden hacerlo

Bill Gates no se consagró como una mente brillante de la tecnología de un día para el otro. Si bien muchos adjudican su éxito a la suerte o a su inteligencia, parte de su rendimiento tiene que ver con hábitos que el común de la gente podría poner a prueba para potenciar su aprendizaje y productividad.

Por ejemplo, algo que caracteriza al creador de Windows es su rutina de 1 hora de lectura todas las noches. Esto le permite incorporar nuevos conocimientos, reflexionar y expandir sus habilidades cognitivas. A continuación, todos los detalles.

Bill Gates: qué libros recomienda leer

Todos los años, Bill Gates recomienda un listado de libros que él mismo leyó.

En línea con su rutina nocturna, el ex Microsoft llega a leer 50 libros por año según sus propias declaraciones; lo que se traduce en un libro por semana. Para absorber el contenido en su totalidad, Gates no se limita a la mera lectura, sino que también hace anotaciones en las páginas.

Así es como el filántropo amplía sus horizontes cada día y no para de capacitarse sobre temas de su interés, algo que suele ser común entre figuras de renombre como Jeff Bezos o Elon Musk.

En cuanto a sus recomendaciones anuales, que comparte en su blog personal "Gates Notes", el multimillonario destacó los siguientes libros: "La armonía de las células" de Siddhartha Mukherjee, "Not the End of the World" de Hannah Ritchie e "Invention and Innovation" de Vaclav Smil.