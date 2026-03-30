El Día Mundial del Backup existe para recordarle a empresas y personas algo que ya saben que deberían hacer y que, sin embargo, muchas todavía no hacen bien. La fecha no es casual: se eligió el 31 de marzo, el día anterior al April Fools’ Day, la celebración anglosajona de las bromas que se adoptó también en otros países (en la Argentina su equivalente es el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes), para que la pérdida de datos no se convierta en una broma de mal gusto. Más del 30% de las personas nunca realizó una copia de seguridad de sus archivos, y en el segmento empresarial el panorama no es mejor: alrededor del 80% de las organizaciones no han realizado copias de seguridad o no lo hacen con suficiente regularidad. La razón principal, según los especialistas, es el costo. El problema es que el costo de no tenerlas es considerablemente mayor. “Las empresas no se caen por un ataque, se caen cuando no pueden recuperarse”, dice Sergio Oroña, CEO de Sparkfound, en diálogo con Infotechnology. La distinción importa: hacer backup no es archivar datos, es garantizar que el negocio pueda seguir operando después de un incidente. Y los incidentes no son solo ciberataques: un error humano o una mala configuración pueden tener el mismo efecto. En 2024 se registraron 5414 ataques de ransomware en el mundo, un 11% más que en 2023. Los datos relevados para los primeros nueve meses de 2025 ya cuentan 4701 incidentes, un 46% más que en el mismo período del año anterior. En la Argentina, el panorama no mejora: el 66% de las empresas afectadas por ciberataques son pymes, blanco preferido precisamente porque no pueden permitirse estar offline ni un día. Javier Alejandro Colucci, director de Productos Core de Cirion Technologies, pone los números en perspectiva: recuperarse de un ataque de ransomware cuesta en promedio más de 1,5 millones de dólares. El 60% de las pymes argentinas que sufren una pérdida grave de datos no llega a los seis meses. “Muchos empresarios todavía creen que con un backup básico alcanza”, advierte. Los ciberdelincuentes comprenden que si una empresa puede restaurar su información rápidamente, no pagará el rescate. Por eso los repositorios de respaldo se convirtieron en el epicentro crítico de los incidentes de ciberseguridad. Según el Ransomware Trends Report 2025, el 89% de las organizaciones atacadas reportaron que sus repositorios de respaldo fueron el objetivo directo y primordial de los criminales. Otra investigación del sector coincide: el 94% de las organizaciones atacadas reportó intentos de comprometer también las copias de seguridad. El respaldo dejó de ser una red de contención para convertirse en un objetivo en sí mismo. Las organizaciones que implementaron copias inmutables redujeron sus tiempos de recuperación en un 90%. No tener una estrategia de backup empresarial es como manejar sin seguro. La verdadera resiliencia de datos no se mide por el volumen de respaldos almacenados, sino por la capacidad real de restaurar las operaciones dentro de los tiempos máximos tolerables que exige el negocio para no perder viabilidad financiera. En la Argentina, donde las pymes son el 66% de las víctimas, ese seguro todavía es opcional para demasiadas empresas.