Ataque a Mi Argentina: quién es el hacker que vulneró el sistema que usan todos los argentinos

El sitio oficial Mi Argentina, una de las plataformas digitales más importantes del gobierno argentino, sufrió un ataque informático en la noche del miércoles. En principio, se modificaron textos de la interfaz web, pero no se habrían vulnerado las bases de datos.

El grupo o individuo responsable del hackeo aparenta ser gov.eth, un nombre ya conocido en el mundo de la ciberseguridad ni en el ámbito mediático, ya que su historial de infiltraciones incluye ataques a organismos públicos y reconocidos medios de comunicación.

Ataque a Mi Argentina: gov.eth, un hacker con notoriedad pública

Detrás del seudónimo gov.eth se esconde un experto en ciberseguridad y hacktivismo que ha sabido combinar su habilidad técnica con un mensaje claro: exponer vulnerabilidades en sistemas críticos mientras envía mensajes políticos y sociales.

A diferencia de otros ciberdelincuentes que operan desde el anonimato absoluto, gov.eth ha construido una imagen que trasciende el mundo digital. Sus acciones no son meramente destructivas, sino que buscan poner en evidencia las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas.

En sus mensajes recientes, el hacker dejó clara su postura al escribir en la plataforma afectada:

"ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol"

Esta frase no solo señala la reincidencia de sus ataques a sistemas gubernamentales, sino que también cuestiona la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas.

El sitio de Mi Argentina fue modificado por hackers.

Un hacker con impacto en la cultura popular

El impacto de gov.eth va más allá del ámbito tecnológico. De hecho, personalidades influyentes, incluidos artistas y celebridades, expresaron públicamente una admiración por su actividad.

Entre ellos, el reconocido músico Duki y el productor Bizarrap, quien también se sumó a los saludos hacia el hacker, reconociendo su influencia y dejando un mensaje breve pero contundente: "Respetos para @gov.eth. Otro nivel".

Esto ocurre porque gov.eth combina habilidades avanzadas en ciberseguridad con un enfoque activista, utilizando sus ataques para transmitir mensajes sobre la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos personales. Esto suscitó debates sobre la ética del hacktivismo, así como sobre la necesidad de mejorar las infraestructuras de seguridad en el sector público.

Un historial de hackeos

En cada uno de sus ataques, gov.eth no buscó un beneficio económico directo, sino llamar la atención sobre la fragilidad de los sistemas informáticos que manejan información sensible. En el reciente ataque a Mi Argentina, el hacker dejó un mensaje irónico:

"Really? Hacked again!?"

Esto no solo evidencia la facilidad con la que logró acceder al sistema, sino que también plantea un interrogante sobre el nivel de preparación tecnológica del Estado argentino para enfrentar amenazas digitales.