El papa León XIV experimenta una evolución médica altamente positiva. Este viernes se difundieron públicamente sus primeras imágenes tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma, según informaron desde el Vaticano.

Días después de la cirugía por cáncer del pulmón, el líder de la Iglesia católica dio un paso clave en su recuperación al volver a dar misa en una sala especialmente acondicionada de la décima planta del hospital. Con este notable avance en su estado físico, la Santa Sede proyecta que este domingo el Santo Padre rezará el tradicional Rezo del Ángelus al mediodía , reapareciendo de manera simbólica ante los fieles.

¿Qué dice el parte médico oficial del papa León XIV?

De acuerdo con el último informe médico proporcionado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Sumo Pontífice evoluciona de manera favorable y según lo previsto.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados después de la cirugía, los cuales mostraron valores dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, detallaron desde el Vaticano.

“El Santo Padre se ha sometido a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación, retomando su alimentación habitual”, indicaron.

Aunque los médicos destacaron el buen ánimo y el progreso constante del pontífice, precisaron que la cautela sigue guiando las decisiones clínicas a la espera de los análisis moleculares definitivos de los tejidos extraídos durante la operación.

El papa León podría volver a dar misa el domingo. Vatican Media

¿Cómo sigue la agenda oficial del Vaticano?

Tras el ingreso hospitalario de León XIV, la Prefectura de la Casa Pontificia dispuso redefinir la agenda de compromisos inmediatos, manteniendo canceladas las audiencias públicas y privadas. La prioridad de la Santa Sede se concentra en garantizar el reposo necesario para la recuperación pulmonar completa.

A mediano plazo, el Vaticano evalúa de cerca el calendario internacional y la logística de sus próximos compromisos apostólicos. Las autoridades eclesiales señalaron que los pasos futuros y los viajes previstos se ajustarán en función de las recomendaciones que determine el equipo médico en los próximos días.

¿Vendrá el papa a Argentina?

Respecto a la gira por Uruguay, Argentina y Perú (programada del 6 al 17 de noviembre), la Santa Sede confirmó que el viaje se mantiene formalmente en la agenda oficial, sujeto al progreso de su recuperación pulmonar y a las evaluaciones finales del equipo médico.

El viaje abarcaría 11 días de actividad pastoral en tres países: