El Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV) para que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años se puedan inscribir y completar sus estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Para ingresar, se deben cumplir requisitos específicos y aprobar un curso de admisión. El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una prestación voluntaria que permite a los ciudadanos integrarse a las Fuerzas Armadas y colaborar en la defensa nacional. Los soldados realizan tareas tácticas, logísticas y administrativas en unidades y dependencias militares, recibiendo capacitación e instrucción especializada. La inscripción está abierta todo el año. Los interesados deben presentarse en el Centro de Incorporación Zonal más cercano o comunicarse con los canales oficiales del Ministerio de Defensa. Además, se deben presentar varios documentos personalmente en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Estos son: Según los valores vigentes a diciembre de 2025: