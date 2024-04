Visa a Estados Unidos: a partir de ahora será más caro ingresar con este documento

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) anunció el pasado 2 de abril, a partir de un comunicado oficial, el aumento de la tarifa de acceso al programa Global Entry.

Confirmado | ¡Hay fecha de VISA! Si inicias el trámite en marzo de 2024 podrás obtener una cita este día

Tras 15 años de mantenerse en un mismo costo, el 1 de octubre de 2024 entrarán en vigencia los nuevos precios, y pasará de valer u$s 100 a u$s 120. Los programas NEXUS y SENTRI también tendrán una actualización en sus valores, y pasarán a tener un costo de u$s 120.

Pero con el aumento en la tarifa viene una gran implementación, y es que los menores de 18 años podrán acceder al Global Entry, NEXUS o SENTRI "exentos de la tarifa de solicitud cuando un padre o tutor legal ya sea miembro o esté solicitando simultáneamente".

¿Por qué se actualizará el valor de los programas del CBP?

Según expresaron en el comunicado desde La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., "estos programas han madurado y ampliado" por lo que "la actualización de las estructuras de tarifas es fundamental para la continuación y gestión de los programas".



La credencial Global Entry aumentó su tarifa.

¿Qué es y para qué sirve el Global Entry?

El Global Entry es un permiso para ciudadanos argentinos para evitar las filas migratorias al ingresar a Estados Unidos. La solicitud de este beneficio se puede realizar en www.amerivisa.com.ar y completando el formulario correspondiente.

Visa temporal de trabajo: todo lo que necesitas saber para poder viajar a Estados Unidos

Actualmente, una vez que enviado el formulario, se contactan con el solicitante para que abone el cargo de la gestión de $ 99.000. Luego, finalizado el trámite, se deberá abonar el costo de la inscripción de u$s 100, que en octubre pasará a valer u$s 120.



Para solicitar este beneficio, la persona debe contar con pasaporte y visado válido. Además, tras ser revisada la solicitud, se realizará una entrevista para determinar la elegibilidad de la persona para el programa.

Una vez aprobado, que se puede saber 2 semanas después de realizada la entrevista, el Global Entry tendrá vigencia de 5 años.