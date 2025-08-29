Vinagre y azúcar: para qué sirve y qué beneficios tiene la mezcla que todos deberían utilizar

Utilizar productos químicos para la limpieza de la casa puede llegar a ser peligroso, por lo que una alternativa natural y económica aparece como una mejor opción .

El azúcar con vinagre es el secreto mejor guardado de las abuelas, una solución ecológica y casera para la limpieza de la casa que funciona a la perfección en múltiples superficies.

Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país - El Cronista

Construirán un estadio de última generación en esta ciudad clave del país: dónde quedará y cuándo se inaugura - El Cronista

Para qué sirve mezclar vinagre con azúcar

Aunque no lo parece, la combinación de vinagre y azúcar puede funcionar como un limpiador multiuso. Así, esta mezcla logra:

Eliminar grasa y suciedad en cocina y baño.

Devolver el brillo a cubiertos, ollas y superficies de acero inoxidable.

Quitar manchas difíciles como sarro, óxido o restos de jabón.

Neutralizar olores sin necesidad de productos químicos.

Cómo funciona la mezcla de vinagre con azúcar

El vinagre es un ácido, funcionando como desinfectante natural, que disuelve la grasa, elimina bacterias y combate el moho. Por su parte, el azúcar actúa como un abrasivo suave, ayudando a remover la suciedad sin rayar ni dañar las superficies.

Una fortuna: el electrodoméstico que está en tu casa y tiene oro de 22 quilates - El Cronista

¿Cómo preparar la mezcla de azúcar y vinagre para limpiar?

Ingredientes:

100 ml de vinagre (de alcohol o manzana)

2 cucharadas de azúcar común

Modo de uso:

Mezclá los ingredientes en un recipiente. Aplicá con una esponja o paño sobre la superficie a limpiar. Dejá actuar unos minutos y enjuagá con agua tibia.

Dónde se puede utilizar la mezcla de vinagre con azúcar