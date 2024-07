Científicos descubren qué hace nuestro cerebro después de morir y hasta cuándo somos conscientes

Los científicos siempre se han obsesionado y han investigado a fondo lo que sucede con el cuerpo luego de la muerte, ya que es uno de los enigmas sin resolver más controversiales de la historia.



Una reciente investigación descubrió que el cerebro, conforme se queda in oxígeno y afronta el proceso de muerte, lucha por mantenerse vivo y muta las células de su interior .

¿Qué sucede con el cerebro luego de la muerte?

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, ya que es el que comanda todos los movimientos del organismo. Además, se encarga de almacenar los recuerdos vividos, por lo que los científicos siempre se preguntaron qué le sucede en el proceso de muerte.

Conforme se va quedando sin oxígeno, las células del órgano central luchan por sobrevivir, lo que desencadena diversas alteraciones moleculares, en especial la forma en la que funciona el ácido ribonucleico (ARN).

Los científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí en Nueva York descubrieron que los tejidos cerebrales entre individuos vivos y muertos presentan grandes diferencias.

El cerebro modifica su ARN cuando sabe que va a morir

La edición de ARN es un proceso natural en el que las instrucciones que lleva el ARN se modifican. Este cambio es conocido como edición A-to-I, lo que implica cambiar una molécula llamada adenosina por la inosina.

Esto genera una alteración en la forma en la que se fabrican las proteínas en el órgano central, lo que afecta desde la función celular hasta la salud general del organismo.

El estudio realizado descubrió que en los tejidos recientemente fallecidos habían más de 295.000 instancias de ARN, mientras que en los tejidos vivos habían cerca de 193.000.

Esto significa que la falta de oxígeno y la muerte desencadenan una mayor actividad de edición en el ARN, lo que parece estar relacionado con una respuesta al estrés físico y la falta de oxígeno.

Los investigadores utilizaron una medida llamada Índice de Edición de Alu (AEI) para realizar las comparaciones. Michael Breen, autor del estudio, afirmó que "al usar muestras frescas de individuos vivos, pudimos descubrir diferencias significativas en la actividad de edición de ARN que los estudios anteriores, que dependen solo de muestras post mortem, pueden haber pasado por alto".

El cambio en el ARN podría mejorar el diagnóstico del Alzheimer

El estudio también encontró que otras variantes cambian en el ARN antes y después de la muerte. Estas variantes son llamadas edQTL, las cuales influyen en el nivel de edición del ARN en un genoma y afectan la transición de moléculas del ARN al ADN.

La gran cantidad de estos tejidos tras la muerte señala la necesidad de investigar tejidos vivos para encontrar más información acerca de la regulación genética.

Alexander Charney, médico-científico del Monte Sinaí, afirma que comprender las diferencias podría mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.



En la misma línea, el investigador sumó: "comprender estas diferencias ayuda a mejorar nuestro conocimiento de la función cerebral y la enfermedad a través de la lente de las modificaciones de edición de ARN, lo que potencialmente puede conducir a mejores enfoques diagnósticos y terapéutico s".

¿Cuánto tiempo vive el cerebro después de la muerte?

Según Sam Parnia, doctor de la Universidad Estatal de Nueva York, el cerebro puede permanecer activo "durante horas" ,antes de que se de la muerte cerebral.

En la investigación publicada en la Official Journal of the European Resuscitation Council Parnia sostuvo que las personas "saben de inmediato que han muerto", ya que la consciencia continúa funcionando luego del fallecimiento.