Vacunas COVID y muerte súbita: las conclusiones definitivas que alertaron los científicos

A casi dos años de haber comenzado el plan de vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo, una gran parte de la población todavía tiene desconfianza en la efectividad de las vacunas, pese a que está demostrado que reduce hospitalizaciones, enfermedades a largo plazo y muertes por coronavirus .

En los últimos meses, hubo un aumento de los casos de muerte súbita en Estados Unidos y que algunos ciudadanos antivacunas e investigadores intentaron vincular con las vacunas.

En ese sentido, la Dra. Kristen Panthagani, médico-científica, autora de You Can Know Things y representante de la la Escuela de Medicina de Yale, estudió en profundidad si este rumor o si la conjetura fue sólo producto de la desinformación e investigaciones erróneas tergiversadas de datos veraces.

¿Las vacunas contra el COVID son peligrosas ?

A medida que pasa el tiempo se le adjudican nuevos efectos secundarios a las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, es muy importante destacar que los datos muestran lo contrario. "La historia es clara: las vacunas salvan vidas. El impacto ha cambiado con el tiempo gracias al sesgo de los sobrevivientes, un aumento en las tasas de vacunación y la inmunidad inducida por infecciones", destaca Panthagani.

Para fundamentar sus declaraciones, se basó en el estudio que realizó y publicó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Allí se evaluaron todos los casos de las muertes en ese país y lo que se ve es contundente: los casos de muertes de personas no vacunadas era inmensamente mayor que el de las vacunadas.

"Sí, las vacunas salvan vidas"

La experta decidió investigar sobre el dato que brindaron las compañías de seguros durante el tercer trimestre del 2021. Allí, observaron un aumento del 40% en muertes de personas en edad laboral.

Según la investigadora, "la información rápidamente se relacionó con las vacunas debido a que ese mismo año se pusieron en marcha". "Pero un estudio reveló que el incremento ocurrió durante el 2020, antes de que existieran" las vacunas, alertó.

Por su parte, el creador del estudio, Dr. Jeremy Faust, médico del Brigham and Women's Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard, aclaró todo lo relacionado con las muertes por coronavirus y el exceso de muertes en el mundo.

"Se puede tratar de una combinación de muertes no médicas como sobredosis accidentales y también, creemos firmemente, cosas como ataques al corazón que en realidad fueron instigados por Covid" y no así por las vacunas.

En tanto, Panthagani remarcó que "es muy importante controlar la seguridad de las vacunas. Por desgracia, ninguna vacuna está exenta de riesgos". "Hay raras tragedias relacionadas con las vacunas, y hay que tomarlas en serio. Pero no hay que confundir estas tragedias raras con pensar que son sucesos comunes, consideró.