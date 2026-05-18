El periodista y conductor Chiche Gelblung atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sido internado de urgencia en terapia intensiva durante las últimas horas a raíz de una trombosis en el tobillo. Según trascendió, los médicos decidieron realizarle la colocación de un stent para tratar la complicación vascular. Aunque su cuadro continúa siendo reservado, el conductor permanecería consciente y a la espera de nuevos estudios para monitorear su evolución. Durante el programa televisivo “A La Barbarossa”, la periodista Pía Shaw explicó que los médicos siguen de cerca una lesión que Gelblung sufrió cerca del ojo izquierdo luego de una caída doméstica ocurrida hace aproximadamente 15 días. De acuerdo con la información difundida, el conductor habría continuado con su rutina laboral habitual pese al golpe y a las recomendaciones de bajar el ritmo tras su anterior internación. Esa situación es una de las cuestiones que más inquieta tanto a su familia como al equipo médico, que analiza si existe relación entre aquel accidente y la reciente descompensación. La nueva internación se produjo apenas semanas después de que Gelblung fuera sometido a una intervención quirúrgica luego de presentar complicaciones circulatorias en una de sus piernas. El periodista había sido internado en el Sanatorio Los Arcos, donde permaneció varios días y fue intervenido para la colocación de dos stents. Tras recibir el alta médica, retomó rápidamente sus compromisos profesionales tanto en radio como en televisión, a pesar de que los especialistas le habían recomendado reposo para completar la recuperación. Después de aquella internación, Gelblung volvió a conducir sus programas habituales y aseguró públicamente sentirse recuperado. Incluso minimizó el cuadro de salud que había motivado la cirugía y explicó que prefería continuar trabajando. En declaraciones televisivas brindadas semanas atrás, el conductor sostuvo que los médicos le habían sugerido descansar y reducir el nivel de actividad, aunque decidió reincorporarse de inmediato a sus tareas laborales. La noticia de esta nueva internación provocó una fuerte repercusión en el ambiente artístico y periodístico, donde colegas y seguidores manifestaron preocupación por la evolución de su estado de salud. Noticia en desarrollo..