Una noche de fiesta para el cine argentino: quiénes fueron los ganadores de la 16° Edición del Premio Sur

La película Karnawal, de Juan Pablo Félix, fue la gran ganadora de la 16° Edición de los Premios Sur que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, donde en una velada llena de sorpresas y emociones fueron otorgados un total de ocho premios, entre ellos los de mejor película de ficción, mejor ópera prima y mejor dirección y varias distinciones para su elenco.



Karnawal, rodada en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia, es la historia de Cabra (Martín López Lacci), un joven bailarín que busca convertirse en campeón nacional de malambo pero que debe hacer frente a un entramado familiar dificil, con un padre que acaba de salir de la cárcel (Alfredo Castro) y quiere sumarlo a sus actividades delictivas, y una madre (Mónica Lairana) que intenta formar pareja de nuevo con un gendarme (Diego Cremonesi).

Durante la gala el joven Lacci se alzó con el premio de "revelación masculina", Castro obtuvo el de "mejor actor de reparto" y Lairana fue distinguida con el de "mejor actriz de reparto". La película ganó también en las categorías de "mejor guion original", para Félix, y "mejor música original".

Karnawal se impuso a El prófugo, de Natalia Meta, que cosechó siete premios, entre ellos el de mejor actriz para Érica Rivas. Las otras ternadas en la categoría estrella de la noche eran El apego, de Valentín Javier Diment, y El perro que no calla, de Ana Katz.

Todas las películas en competencia fueron estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Leonardo Sbaraglia, en tanto, se impuso como mejor actor por el padre que compuso para Errante corazón, de Leonardo Brzezicki, mientras que la joven Miranda de la Serna, quien interpreta a su hija en la película, se alzó con el de revelación femenina. "Si no me lo daban por esta, ¡no me lo daban más!", ironizó el actor al recibir el premio.

La ceremonia se celebró en el Teatro Politeama, adonde concurrieron actores, actrices, directores, productores, integranres de la industria audiovisual argentina y funcionarios. Estuvieron, entre otros, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y su par porteño, Enrique Avogadro, así como Nicolás Batlle, presidente del Incaa.

La gala fue conducida por el actor y comediante Martín Bossi

También hubo homenajes, como el premio de honor que recibió Graciela Borges, así como también fue recordada la productora cordobesa Paola Suárez, quien falleció el año pasado a los 41 años y el actor Willy Lemos, distinguido como uno de los precursores de la representación LGBTIQ+ en el cine argentino por sus papeles en películas como Tacos altos, de Sergio Renán (1985) y La bailanta, de Luis Rodrigo (1988), entre otros, quien recibió el galardón de manos de Guillermo Pfenning.

En el habitual In Memoriam, un video recordó a los artistas fallecidos en el último tiempo, como Hilda Bernard, Libertad Leblanc, Gino Renni, Gerardo Rozín, Arturo Bonín y Rodolfo Bebán.

Varios integrantes de la industria audiovisual presentes aprovecharon para reclamar que el Senado apruebe el proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales, entre ellas el cine, que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. "Lo mejor que tiene nuestro cine es esa ley de cine", apuntó Sbaraglia, a cuyo pedido se sumaron, entre otros, el director de Karnawal, Bauer, y el director de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Hernán Findling.