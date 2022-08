Una argentina en Alicante reveló lo que sí o sí hay que saber antes de irse a vivir a España

Son muchos los argentinos que deciden irse del país y emigrar a España en busca de una mayor estabilidad económica y mejores oportunidades laborales.

La nación ibérica es uno de los lugares más elegidos para emigrar, ya que supone muchas ventajas para los argentinos que quieran establecerse allí y empezar desde cero . Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas cuestiones antes de tomar la decisión de partir.

"Hemos considerado necesario asesorar a argentinos, dada la no tan nueva ola de inmigración que está llegando de compatriotas a España. Informar en destino es importante, para prevenir malas experiencias", señala Marcela Rodríguez, fundadora de la Asociación Argentina Paisanos Alicantinos, de Alicante, que explica lo que sí o sí hay que saber antes de emigrar a España .

Son muchos los argentinos que eligen España para emigrar

Vivir en España: cuánto es el costo de vida en Barcelona y cuáles son los empleos más demandados para extranjeros



Vivir en España: facilitan el ingreso de extranjeros para emigrar y trabajar de forma legal



Lo que sí o sí hay que saber antes de emigrar a España





Desde la Asociación Argentina Paisanos Alicantinos destacan que todas las razones para emigrar son válidas y respetables, pero recomiendan preguntarse lo siguiente:

¿Por qué y para qué quieres emigrar ?

? ¿Qué estás dispuesto a dejar y que pretendes hacer para lograrlo?

¿Con qué recursos cuentas?

¿Qué pretendes oír?

¿Hay trabajo en España?





Una de las preguntas más frecuentes que se hacen aquellos que quieren emigrar a España es sobre la cuestión laboral y las posibilidades de conseguir empleo.

Desde la Asociación resaltan es que en España sí hay trabajo y que la oportunidad de progresar es alta .

"En la Asociación Argentina Paisanos Alicantinos (España) recibimos decenas de ofertas de empleo. Muchas de ellas no se llegan a cubrir porque los aspirantes no tienen el correspondiente permiso de trabajo (requisito que a diferencia de épocas anteriores) hoy se ha hecho prácticamente imprescindible", explican.



"En un principio estudios y/o profesiones puede que queden postergados por un tiempo y tendrás que trabajar de lo que sea. Esto tiene que ser una decisión personal, meditada y por sobre todo escucha activamente a quienes ya han pasado por esta experiencia", sugieren.

Además consideran indispensable informarse en páginas oficiales, contar con dinero suficiente a la hora de viajar y, en caso de que emigre una familia completa, que primero viaje solo un miembro del grupo familiar.

Trabajar en Portugal: cuáles son los requisitos para emigrar de Argentina y las 3 profesiones mejores pagas



Emigrar a Europa: este es el país que pide extranjeros y se puede conseguir visa de trabajo más fácil



Los problemas de emigrar





Desde la Asociación señalan también que emigrar sin tener en cuenta estos puntos y sin el asesoramiento correspondiente puede tener graves consecuencias, como familias en albergues que no consiguen alquiler sin nóminas o personas que gastan sus ahorros pagando noches de hotel.

"El sueño se transforma en pesadilla. Y estás son solo algunas de las muchas experiencias de vida de quienes llegan a España de modo improvisado. También leemos en las redes sociales como muchos alientan a emigrar, porque manifiestan que a ellos les está yendo genial. Y aquí es donde hay que saber diferenciar la realidad".