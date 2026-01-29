Un poderoso aliado de Irán envió refuerzos en medio de la tensión con Estados Unidos y hace temer por una guerra mundial. Foto: Freepik

Estados Unidos e Irán están protagonizando una de las situaciones más tensas de 2026, en donde el intercambio de amenazas hace creer que la violencia escalará. En medio de este caos, un aliado del país asiático envió refuerzos a Medio Oriente.

Se trata de China, que envió refuerzos militares en respuesta al despliegue del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln de EE. UU. Su intervención sería clave para reforzar la defensa iraní y se teme por una posible guerra mundial.

Las amenazas entre Estados Unidos e Irán

El nuevo conflicto comenzó a partir de las protestas en las calles de Teherán, que dejó al menos 6000 muertos a principios de enero. Si bien la represión terminó, Donald Trump insistió este miércoles en enviar una flota de buques de guerra para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, según manifestó en X.

De esta manera, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que el portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, ya están en Oriente Medio para la misión.

En tanto, Irán contestó a través de su viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en diálogo con la prensa extranjera en Teherán: “Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”.

Trump refuerza la idea de negociar con los iraníes con un acuerdo de paz nuclear que habían iniciado en abril de 2025, pero terminaron en la Operación Martillo de Medianoche que destruyó diferentes bases de Irán. Por tal motivo, no se descartan nuevos episodios violentos.

El despliegue de Estados Unidos hacia Irán

El portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72), acompañado por destructores con misiles guiados, ha ingresado al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) en el océano Índico y Medio Oriente durante la última semana de enero 2026.

Esta flota, redirigida desde el Indo-Pacífico, representa una de las mayores proyecciones de poder naval estadounidense en la región en los últimos meses. Su presencia genera temores de un ataque inminente contra Irán, especialmente tras la represión de protestas internas y el historial de tensiones nucleares.

La respuesta del aliado de Irán ante la presencia estadounidense en Medio Oriente

Según informó el medio Defensa y Seguridad de Asia, en paralelo al avance estadounidense, China aceleró su apoyo a Teherán. Justamente, confirmaron que al menos 16 aviones de carga militares (principalmente del modelo Y-20, capaz de transportar más de 60 toneladas) aterrizaron en la capital iraní.

A pesar de que ni Beijing ni Teherán confirmaron el contenido del vuelo, estiman que transportaron:

Sistemas avanzados de defensa aérea de largo alcance como el HQ-9B (equivalente chino al S-300 ruso).

Equipos de guerra electrónica para interferir radares y sistemas de misiles enemigos.

Misiles antibuque de precisión.

Posibles misiles balísticos y drones suicidas modernos.

Por su parte, Rusia, otro aliado clave, registró aproximadamente seis vuelos militares hacia Teherán durante enero de 2026, una actividad inusual que complementa el puente aéreo chino.