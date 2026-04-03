El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) endureció los requisitos para que los adultos mayores renueven su licencia de conducir. La medida busca reforzar la seguridad vial y asegurar que todos los conductores cumplan con las condiciones necesarias para circular. Los conductores que superen los 70 años de edad deberán renovar su licencia de manera presencial. A diferencia de lo que ocurre con personas más jóvenes, ya no podrán completar el proceso únicamente online o por correo. Además, estos carnets tendrán una vigencia de cinco años, por lo que el trámite deberá repetirse con mayor frecuencia. La renovación presencial permite verificar datos personales, actualizar la foto y garantizar que se cumplan todos los requisitos necesarios para la circulación segura. Si el conductor no completa la renovación dentro de los plazos establecidos: