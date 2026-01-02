Después de cerrar 2025 con temperaturas extremas, el clima en Buenos Aires empieza a mostrar un cambio. Un frente de nubes avanzará sobre el Área Metropolitana (AMBA) en los primeros días de 2026 y traerá lluvias que marcarán el inicio del año.

Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored, el alivio térmico llegará acompañado por precipitaciones en jornadas puntuales, con temperaturas más moderadas y condiciones inestables.

¿Cuándo llegan las lluvias al AMBA en el arranque de 2026?

Los pronósticos señalan que las primeras lluvias del año se harán presentes el viernes 2 de enero. Durante esa jornada, se esperan precipitaciones principalmente por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con mejoras temporarias hacia la tarde.

Las lluvias estarán acompañadas por temperaturas más bajas en comparación con los días previos, y las máximas no superarían los 30 grados, lo que marcará un respiro tras la ola de calor de fin de año.

¿Qué día volverán las tormentas en Buenos Aires?

El segundo episodio de inestabilidad está previsto para el jueves 8 de enero. En este caso, las lluvias regresarían durante la tarde y podrían extenderse varias horas, aunque por el momento no se prevén fenómenos extremos.

Desde el SMN aclararon que el pronóstico se encuentra en constante actualización y que podrían incorporarse nuevos detalles en los próximos días.

¿Cómo seguirá el clima después de las lluvias?

Luego de estos eventos, el panorama climático se mantendría con temperaturas más agradables, cielo variable y jornadas sin calor extremo. Si bien enero continuará con condiciones típicas del verano, no se esperan marcas térmicas tan elevadas como las registradas a fines de diciembre.

Los especialistas coinciden en que el ingreso de aire más fresco ayudará a estabilizar el clima en el AMBA durante los primeros días del año.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta ante lluvias y tormentas?

Ante la llegada de precipitaciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas para evitar inconvenientes: