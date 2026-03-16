Las temperaturas máximas subirán este lunes de forma prácticamente generalizada en España, con ascensos incluso notables en algunas zonas, aunque se mantendrán rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, Mallorca, Menorca, bajo Ebro y en Cádiz al final del día, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será notable el ascenso de las temperaturas máximas en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, área cantábrica y sistema Central. La jornada será estable marcada por las altas presiones en la península y Baleares. Los cielos estarán poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, entorno de los sistemas Central e Ibérico y norte y este de la meseta norte, donde al principio de la jornada predominarán los cielos nubosos con nubes bajas y probables bancos de niebla matinales con tendencia a levantar y a despejar. Asimismo, se espera predominio de cielos poco nubosos también en Canarias, salvo en el norte de las islas montañosas con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones en las islas occidentales. También se prevé probable presencia de polvo en suspensión en las islas. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, exceptuando litorales de Alborán y sureste, con descensos, y Canarias, con pocos cambios en general. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y depresiones de Cataluña y Huesca. Se anuncian ascensos térmicos en Baleares y en general pocos cambios en el resto. Por otro lado, habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña así como localmente en la meseta norte e interiores del extremo sureste. Se prevén moderadas en el Pirineo. Soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y Mallorca, y cierzo moderado en el Ebro también con rachas fuertes en su cauce bajo, tendiendo ambos a amainar; con levante que, contrariamente, arreciará en Alborán y Cádiz, llegando a intervalos fuertes y rachas muy fuertes en este caso. Viento flojo de componentes norte y este en general en el resto, con intervalos moderados en litorales de Galicia, Cantábrico, Ibérica y Guadalquivir. Viento moderado de componente este en Canarias tendiendo a amainar.