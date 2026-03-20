En Colombia la semana termina con un pronóstico de tormentas y lluvias intensas en múltiples zonas. el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió por las condiciones meteorológicas complejas. La jornada estará dominada por precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en multiples zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Ideam advirtió que para este jueves se podrían esperar ciertas lluvias de intensidad moderada a fuerte, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones secas y cielo despejado. También son posibles lluvias ligeras a moderadas en: Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en zonas de Cauca y Risaralda. Se espera tiempo seco en Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, norte y centro de La Guajira y Caquetá. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: