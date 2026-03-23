Este lunes continúa la inestabilidad en España asociada a la borrasca Therese o su posible evolución, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en la vertiente sur de las islas más montañosas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. Asimismo, han anunciado cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos. Las temperaturas máximas estarán en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste. Por otro lado, se esperan mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Habrá pocos cambios de las temperaturas en Canarias y se pronostica heladas débiles en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte. En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona. Se espera que sea moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán; el viento será del este y nordeste moderado en los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur.