La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 26 de marzo de 2026 en México es de 17.81 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.81 pesos y un mínimo de 17.77 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.39%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.73% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que sugiere una presión negativa sobre su valor. Además, se ha mantenido estable en dos ocasiones, lo que indica cierta resistencia en el mercado. Esta dinámica podría reflejar factores económicos que están influyendo en la oferta y demanda de la moneda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.75%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva del Dólar podría estar impulsada por factores económicos favorables, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".