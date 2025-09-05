Un banco liquida computadoras desde $ 200.000: dónde y cómo comprarlas
La entidad financiera venderá equipos tecnológicos desde los $ 80.000. ¿Cómo participar?
El Banco Ciudad, junto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), anunció una nueva subasta pública online que permitirá acceder a lotes de computadoras, monitores y equipos de conectividad a precios excepcionales.
El evento está pactado para el viernes 19 de septiembre de 2025, entre las 11 y 12 horas, y se realizará a través de la plataforma de subasta electrónica de la entidad financiera.
Liquidan computadoras y equipos tecnológicos
La entidad ofrecerá seis lotes con distintos tipos de equipamiento informático que irán desde los $ 80.000.
Se trata de una opción ideal para pymes, profesionales o usuarios que quieran renovar sus equipos tecnológicos a un precio más accesible que el de mercado.
¿Cuáles son los productos en promoción?
- Lote 1: 17 CPU en muy buen estado (Lenovo, Dell y HP), con discos SSD y HDD en varios casos, más teclados y cables. Precio base: $ 1.250.000.
- Lote 2: 25 monitores Dell, HP, LG y Samsung, todos en funcionamiento. Precio base: $ 220.000.
- Lote 5: dos equipos de almacenamiento (storage IDM con tres módulos). Precio base: $ 300.000.
- Lote 6: routers Cisco 881, mini hubs de 8 puertos y un Kvm Trendnet 803. Precio base: $ 80.000.
Cómo participar de la subasta
Quienes deseen ofertar deben cumplir con los siguientes pasos:
- Registrarse en el sitio oficial de Subastas Banco Ciudad.
- Seleccionar la subasta del 19 de septiembre y suscribirse.
- Cargar los datos personales y aceptar las condiciones de venta.
- Adjuntar el comprobante de la garantía equivalente al 10% del precio base del lote elegido.
Vale destacar que las ofertas solo se realizan de manera online y cada persona deberá superar la propuesta del anterior postor. El sistema permite ver en tiempo real el monto acumulado y la posición frente al resto de los participantes.
Exhibición previa de los equipos
Antes de ofertar, los interesados podrán observar los equipos personalmente en dos jornadas de exhibición: el 10 y el 15 de septiembre, de 10 a 13 horas, en Bartolomé Mitre 836, Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, el Banco Ciudad vuelve a ofrecer una opción accesible para adquirir equipamiento tecnológico con garantías de funcionamiento y precios competitivos frente al mercado tradicional.
