Este año, el tradicional sorteo extraordinario de diciembre, el Gordo de Navidad pone en juego un premio mayor de $800.000.000, formando parte de un pozo total que supera los $1.750 millones.

El billete entero cuesta $50.000, mientras que cada fracción tiene un valor de $5.000 en agencias oficiales.

Cronograma y premios del Gordo de Navidad

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 26 de diciembre de 2025 a las 21:00 hs. El programa de premios diseñado por la Lotería de la Provincia para esta edición se distribuye de la siguiente manera:

Primer Premio (El Gordo): $800.000.000

Segundo Premio: $250.000.000

Tercer Premio: $65.000.000

Cuarto Premio: $25.000.000

Quinto Premio: $12.000.000

El sistema de la Lotería de la Provincia garantiza que el premio mayor sea “sale o sale”, distribuyéndose entre las fracciones vendidas del número favorecido.

¿Por qué se dice que el premio “sale o sale”?

A diferencia de la quiniela común, donde un número puede quedar vacante si nadie lo apostó, en el Gordo de Navidad de la Lotería de la Provincia se utiliza un sistema para asegurar ganadores:

Solo participan del sorteo los números que efectivamente fueron puestos a la venta en las agencias.

Si por alguna razón el primer premio correspondiera a un número no vendido, existen mecanismos y sorteos adicionales para que el pozo se reparta.

Tené en cuenta que el derecho al cobro de cualquier premio obtenido en este sorteo de la Lotería de la Provincia prescribe el 27 de enero de 2026. Pasada esa fecha, no se podrán realizar reclamos sobre los billetes ganadores.

Lotería bonaerense: ¿cuándo y cómo se sortea el Gordo de Navidad?

Para la conformación de los números ganadores, se utilizan seis bolilleros automáticos que determinan las cifras del 000.000 al 99.999 y su respectiva ubicación en el extracto oficial.

El evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube oficial de la Lotería de la Provincia el viernes 26 a las 21:00 hs.