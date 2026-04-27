Una reconocida aerolínea estadounidense se declaró en quiebra, lo que genera la posibilidad de que cese sus operaciones de manera definitiva. En consecuencia, existe incertidumbre en relación con la situación de los boletos ya adquiridos por los pasajeros. Se trata de Spirit Airlines, una compañía que ha brindado servicios de transporte conectando diversas ciudades de Estados Unidos durante más de cuarenta años. Sin embargo, en el presente año, es la segunda ocasión en que se comunica acerca de una crisis. Spirit, con sede en Florida, fue establecida en 1964 como una compañía de transporte terrestre de larga distancia. En los años 1980, la empresa experimentó una transformación significativa al ingresar en el sector aéreo, ofreciendo paquetes turísticos bajo el nombre de Charter One Airlines. En 1992, la compañía adoptó su nombre actual, Spirit Airlines, consolidándose como una innovadora en el modelo low cost: vuelos a precios accesibles con servicios básicos, adaptándose a las necesidades de presupuestos limitados. No obstante, el proceso no ha sido sencillo. Esta representa la segunda quiebra de la compañía en un plazo de 12 meses. La primera tuvo lugar en noviembre del 2024, marcando a Spirit como la primera aerolínea importante de EE.UU. en solicitar protección bajo el Capítulo 11 desde 2011. Luego de una reestructuración centrada en reducir deudas y aumentar capital, Spirit logró salir de este proceso en marzo. Sin embargo, como lo reconoció su director ejecutivo, Dave Davis: “Desde que completamos nuestra reorganización anterior, que se enfocó exclusivamente en la reducción de deudas y el aumento de capital, se hizo patente que queda un gran trabajo por realizar y que son necesarias más herramientas para posicionar a Spirit de la mejor manera hacia el futuro”. El mercado de viajes aéreos ha experimentado una transformación notable y las aerolíneas de bajo costo como Spirit no lograron adaptarse a dichas modificaciones. Esta empresa habló de la evolución de la industria y de que los pasajeros actualmente buscan una experiencia más placentera. Este cambio es una de las causas por las cuales las aerolíneas de bajo costo atraviesan una crisis. Otras de las razones son: En cuanto a los empleados, no se han mencionado despidos inmediatos. Sin embargo, la crisis podría impactar a miles de trabajadores en un contexto en el que el empleo en la aviación ya es inestable. Para los pasajeros, la noticia resulta preocupante. Aunque las operaciones prosiguen con normalidad, miles de viajeros con boletos pendientes podrían sufrir cancelaciones si la reorganización resulta fallida. En la actualidad, la compañía solo opera a través de Estados Unidos. A nivel global, esta quiebra complica la situación de las aerolíneas de bajo costo, un modelo que transformó los viajes accesibles, pero que actualmente se encuentra bajo presión debido a la inflación, el alto costo del combustible y la competencia de grandes aerolíneas.