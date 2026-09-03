Tras 20 años de actividad, el Grupo Dass, una histórica empresa de Misiones anunció el cierre definitivo de su planta de ensamblado y producción de calzado y dejó a 150 trabajadores en la calle.

De acuerdo a lo informado por la empresa, en una primera instancia, se reducirá la actividad operativa hasta completar los pedidos pendientes, con fecha límite de cierre fijada para la tercera semana del mes.

Cierra una histórica fábrica de calzado

La firma fue durante años un emblema industrial de Misiones. En su mejor momento, llegó a contar con más de 1.500 trabajadores y alcanzaba una producción diaria cercana a los 22.000 pares de zapatillas.

Durante el último año, la empresa sufrió la cancelación de contratos de grandes marcas internacionales como Under Armour, lo que redujo drásticamente el volumen de trabajo y debilitó la sustentabilidad de la sede local.

En este contexto, la nómina tuvo una reducción histórica y, al momenot del cierre, solo sostenía 150 personas.

Cierre Dass. Grupo Dass.

Los motivos detrás del cierre de la fábrica

Desde la dirección de la compañía indicaron que la caída del 80% en los volúmenes de pedidos para el segundo semestre volvió inviable el sostenimiento de la estructura costo-beneficio de la planta.

Entre los factores determinantes están:

Pérdida de demanda local e importaciones: la combinación entre la baja en las ventas internas y la mayor apertura a la importación de calzado terminado redujo la necesidad de ensamblado nacional por parte de las marcas líderes.

Reorganización regional: la corporación redirigió parte de sus inversiones hacia esquemas con menores costos operativos y ventajas fiscales en la región, como Paraguay, donde fortaleció instalaciones bajo el régimen de maquila.

A diferencia de otros procesos donde los activos se rematan, desde el entorno gremial explicaron que la firma mantendrá el equipamiento dentro del predio a la espera de una eventual reestructuración del mercado nacional en el futuro.

Cómo impactará en los trabajadores de la fárbica

La empresa garantizó que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes según la legislación laboral vigente al momento de contratación para loas 150 trabajdores que fueron despedidos.

La principal preocupación del gremio pasa por la pérdida paulatina de la obra social, un tema crítico dado que entre los despedidos hay familias con tratamientos médicos en curso e hijos con discapacidad.