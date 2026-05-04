En los últimos meses, una práctica doméstica comenzó a ganar popularidad: tirar sal en el inodoro como método de limpieza y mantenimiento. Aunque puede parecer un truco casero más, lo cierto es que su uso tiene fundamentos vinculados a la higiene y el cuidado de las cañerías. La sal actúa como un agente abrasivo suave, lo que ayuda a remover residuos acumulados en las paredes del inodoro sin dañar la superficie. Además, puede contribuir a reducir la formación de sarro y neutralizar malos olores. Entre las principales razones por las que se recomienda este hábito, se destacan: Si bien no reemplaza una limpieza profunda, puede funcionar como complemento dentro de la rutina del hogar. La frecuencia depende del uso del baño y del estado de las instalaciones, pero en general se recomienda aplicar este método una o dos veces por semana. Para hacerlo correctamente, se aconseja colocar una pequeña cantidad de sal en el inodoro, dejar actuar unos minutos y luego tirar la cadena. En algunos casos, se combina con agua caliente para potenciar su efecto. Aunque se trata de una práctica simple, hay algunos puntos a considerar: