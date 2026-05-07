Los métodos naturales para el cuidado de plantas y árboles volvieron a ganar protagonismo y hay un truco casero que empezó a multiplicarse entre quienes tienen limoneros en casa, usar cáscaras de naranja directamente sobre la tierra. Aunque para muchos puede parecer un simple residuo de cocina, lo cierto es que esta parte de la fruta contiene componentes que pueden ayudar a mejorar las condiciones del suelo y colaborar con el crecimiento del árbol. Además, se trata de una alternativa económica y sustentable que evita recurrir a productos químicos. Las cáscaras cítricas aportan materia orgánica y nutrientes que se liberan lentamente a medida que se descomponen en la tierra. Esto ayuda a enriquecer el sustrato y favorece la actividad de microorganismos beneficiosos para la planta. Otro de los motivos por los que muchas personas aplican este truco tiene que ver con el aroma cítrico, que puede actuar como repelente natural frente a ciertos insectos y pequeñas plagas. Cuando se utiliza de manera moderada, las cáscaras de naranja pueden: Durante épocas frías o secas, también funcionan como una cobertura que ayuda a mantener la humedad alrededor del árbol. Para evitar problemas y aprovechar mejor sus propiedades, recomiendan: Algunas personas prefieren secarlas antes para acelerar el proceso de descomposición. Aunque se trata de un método natural, el exceso puede resultar contraproducente. Demasiadas cáscaras podrían generar exceso de humedad o atraer insectos si quedan mal enterradas. Por eso, especialistas en jardinería recomiendan utilizar este recurso como complemento y no como reemplazo de fertilizantes o cuidados básicos del limonero. La búsqueda de alternativas ecológicas y el interés por reutilizar residuos de cocina hicieron que este tipo de trucos se volviera tendencia en redes sociales y comunidades de jardinería. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, cada vez más personas prueban métodos naturales para mantener sus plantas saludables y fortalecer el crecimiento de árboles frutales dentro del hogar.