Tercera Guerra Mundial: este país creó el arma más temible del mundo y está listo para usarla

El mundo está en un punto crítico de tensión, donde conflictos como el de Palestina o la invasión rusa a Ucrania hacen que los expertos en geopolítica adviertan la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial .

Ante el miedo de que esto ocurra, varios países comenzaron a preparar sus ejércitos y a buscar equipamiento, lo que explica el fuerte aumento en el gasto militar.

Tercera Guerra Mundial: las nuevas armas que se utilizan en el campo de batalla

Actualmente, Rusia y Ucrania están en medio de una guerra que implica constantes amenazas debido a las nuevas tecnologías aplicadas en el conflicto.

Los drones de fibra óptica son lo último en tecnología para la guerra. El cable que tienen fijo en la parte inferior permite que sean controlados a decenas de kilómetros, y que la transmisión de video no pueda ser interferida.

Rusia, al igual que Ucrania, utiliza estos drones para intentar llevar la delantera. Pero los rusos les ganan en número al tener centenares de estos equipos volando en el terreno de batalla.

Los países más preparados para la Tercera Guerra Mundial

El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) es un centro de investigación independiente que recopila información militar del mundo entero.

Según su último informe, Estados Unidos es el país más preparado para un posible conflicto mundial. Con un gasto de u$s 997 mil millones, representa el 37% del gasto militar global .

Por su parte, China se encuentra en el segundo puesto, con un gasto de u$s 314 mil millones. Lo sigue Rusia, con un gasto de u$s 145.9 mil millones y Alemania con un gasto de u$s 88.5 mil millones, tras aumentar su presupuesto un 28%.

El arma del futuro: la producción de drones que aterroriza al mundo

The Insider, una famosa revista de investigación, publicó un artículo sobre los drones de fibra óptica en la guerra entre Rusia y Ucrania con números que impactaron al mundo.

Sagún el reconocido medio, " Rusia produce actualmente unos 50.000 drones controlados por fibra óptica al mes y planea aumentar esa cifra ".

Si estas cifras son acertadas, el país tiene en un año 600.000 drones de fibra óptica funcionando . Neue Zürcher Zeitung, un medio suizo, afirma que "ambas partes planean producir entre 3 y 4 millones de drones este año".

¿Cómo funcionan los drones de fibra óptica?

Los drones que funcionan con fibra óptica tienen alta precisión debido a sigue las acciones en tiempo real del piloto, que sigue cada acción gracias a las gafas de video que transmite las imágenes del dron en tiempo real.