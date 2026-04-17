China acentúa su influencia en Latinoamérica y busca convertir a Chile en uno de los países referentes de la energía renovable. El gigante asiático apunta a enviar más de 4.400 buses eléctricos para fin de año con el objetivo de contar con el 68% de la flota con esta tecnología. Las unidades ya comenzaron a circular y no se trata una simple renovación de la flota, sino de un componente esencial en la estrategia de expansión asiática en América Latina. Chile avanza hacia un modelo de electromovilidad y se transformó en el primer país en Latinoamérica en cantidad de buses eléctricos que funcionan en el transporte público con 2.600 unidades. A nivel mundial, ocupa el segundo puesto solo superado por China. La innovación fue rápida. A inicios de 2022 solo había 800 buses eléctricos y 10 electroterminales, pero se espera que para fines de 2026 sean un total de 4.406 unidades con 55 terminales. Los avances se enmarcan en un plan de renovación por parte del Ministerio de Transporte. Los autobuses provienen del fabricante chino Yutong incorporan la siguiente tecnología: Están pensados para tener una mejor eficiencia energética con una menor emisión de gases. La renovación de la flota no solo ofrece un servicio de mejor calidad, sino también creará puestos de trabajo relacionados con la sustentabilidad. En pos de incrementar su influencia en la región, China también firmó un acuerdo con Nicaragua para enviar 600 buses eléctricos. El proyecto ya comenzó con el envío del primer lote de 180 unidades que buscan mejorar la eficacia del servicio y el confort de los pasajeros.