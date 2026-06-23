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Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos volvieron a regirse por los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Esto implica que, a partir de julio, quienes alquilan deberán afrontar una actualización adicional según lo pactado en cada contrato.

El dato clave para definir estos aumentos es la inflación. En ese marco, dieron a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, un porcentaje que es utilizado por muchos propietarios para aplicar los ajustes correspondientes.

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Murió la Ley de Alquileres: cuánto aumentan los contratos desde julio 2026

Según el Indíce de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC, los precios se incrementaron en un 2,1% en mayo, lo que suma un 14,7% en el año.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cambia la Ley de Alquileres
Cambia la Ley de AlquileresFreepik

Cómo calcular el aumento del alquiler por IPC

En la mayoría de los nuevos contratos ajustados por inflación, las actualizaciones se realizan de manera trimestral o cuatrimestral.

En estos casos, el propietario debe sumar los porcentajes mensuales del IPC correspondientes al período completo. El total acumulado será el porcentaje final de aumento a aplicar.

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Ejemplo de cálculo

  • Contrato iniciado en diciembre de 2025
  • Valor inicial: $ 600.000
  • Actualización: trimestral por IPC CABA

En este caso, el inquilino comenzó a pagar en abril un total de $ 653.400.

FechaAumentoValor
Trim.
 
1		2026-01-010 %$ 600.000
Trim.
 
2		2026-04-019,44 %$ 656.654