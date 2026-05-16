Los bizcochitos salados para el mate representan un ícono en la gastronomía argentina, aunque frecuentemente se eligen evitar debido a la cantidad de harina que incluyen. En este contexto, se dispone de una receta para prepararlos sin harina y sin grasa añadida, logrando así una consistencia suave y aireada, ideal para la merienda. La base de estos bizcochos materos radica en la combinación de proteínas, lácteos magros y la incorporación de aire durante el batido, lo que les proporciona una textura similar a una “nube”. Adicionalmente, se trata de una receta rápida, accesible y que puede ser adaptada a diversas preparaciones. Esta receta se prepara en pocos minutos, ofrece un buen rendimiento y se presenta como una opción excelente para aquellos que desean cuidar su alimentación. Ingredientes para 1 bandeja: En esta receta, la harina es sustituida por una base proteica que proporciona sabor, estructura y saciedad. El queso descremado contribuye a lograr una masa suave sin la necesidad de manteca ni aceites. Un beneficio adicional radica en que los condimentos permiten incrementar el sabor sin calorías y sin recurrir a grasas o harinas. Asimismo, añaden color y aroma, lo que hace que la receta sea más atractiva visualmente al momento de servir. La combinación de huevo y queso descremado logra una masa húmeda, suave y rica en proteínas, que reemplaza sin dificultades la textura que generalmente se obtiene con harina y grasas. Al mismo tiempo, el polvo de hornear proporciona volumen y aire, generando esos bizcochitos que parecen “flotar” y que no resultan pesados ni empalagosos. Otro punto clave es que, al no llevar harina, la receta se vuelve apta para quienes buscan reducir carbohidratos o seguir un estilo de alimentación más liviano. De tal manera, también constituyen una alternativa práctica para personas que necesitan evitar harinas por cuestiones digestivas o que simplemente desean limitar su consumo diario.