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Los brownies son uno de esos clásicos que pueden adaptarse fácilmente a una alimentación más equilibrada sin perder su textura húmeda y su sabor intenso.
Con algunos reemplazos es posible preparar una versión casera que resulte esponjosa, chocolatosa y fácil de hacer, ideal para acompañar el mate o disfrutar como postre.
Ingredientes para preparar un brownie saludable
Para conseguir un brownie con una textura húmeda y esponjosa, es importante respetar las proporciones y utilizar ingredientes que aporten la típica estructura de uno de los clásicos de la pastelería.
La preparación combina chocolate, frutos secos y endulzantes sin azúcar para conseguir un resultado intenso y agradable.
- 200 g de chocolate sin azúcar, edulcorado y sin gluten, para fundir.
- 200 g de mantequilla light sin lactosa.
- 3 huevos tamaño mediano o grande.
- 2 cucharadas de sucralosa o 1 cucharada de stevia.
- 50 ml de leche de almendras.
- 1 cucharada de aceite de oliva o de coco.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 70 g de harina de almendras.
- 100 g de nueces, del tipo que más te guste.
Paso a paso para hacer el brownie saludable
La preparación es sencilla y permite obtener un brownie con el interior húmedo y una superficie ligeramente firme.
Para conseguir una buena textura, conviene integrar los ingredientes progresivamente y evitar una cocción excesiva, ya que esto puede hacer que el brownie pierda parte de su humedad.
Paso a paso
- Fundir el chocolate y la mantequilla: colocar ambos ingredientes en un recipiente apto para calor y derretirlos suavemente, mezclando hasta conseguir una preparación homogénea.
- Incorporar los huevos: agregar los huevos de a uno y mezclar después de cada incorporación para integrarlos correctamente.
- Endulzar la preparación: sumar la sucralosa o la stevia y mezclar hasta distribuirla de manera uniforme.
- Agregar los líquidos: incorporar la leche de almendras, el aceite y la esencia de vainilla, removiendo hasta obtener una mezcla pareja.
- Incorporar la harina de almendras: agregarla de a poco y mezclar hasta que quede completamente integrada.
- Sumar las nueces: incorporar las nueces picadas y distribuirlas por toda la preparación.
- Preparar el molde: colocar la mezcla en un molde previamente acondicionado para evitar que se adhiera.
- Cocinar: llevar al horno precalentado y cocinar hasta que la superficie esté firme, pero el interior conserve cierta humedad característica del brownie.
- Dejar enfriar: esperar unos minutos antes de cortar las porciones para que la preparación termine de asentarse y mantenga mejor su forma.
Los beneficios de este brownie sin azúcar ni harina
Esta alternativa es especialmente interesante para quienes buscan reducir el consumo de azúcar y evitar la harina de trigo, pero quieren mantener un resultado similar al de un brownie tradicional.
Además, la preparación es muy similar y no requiere técnicas complicadas, por lo que puede hacerse en pocos pasos. Por su parte, el brownie puede conservarse durante varios días siempre y cuando se mantenga en un recipiente cerrado.