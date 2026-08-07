Brownie nutritivo sin harina, sin azúcar y preparado en minutos

Los brownies son uno de esos clásicos que pueden adaptarse fácilmente a una alimentación más equilibrada sin perder su textura húmeda y su sabor intenso.

Con algunos reemplazos es posible preparar una versión casera que resulte esponjosa, chocolatosa y fácil de hacer, ideal para acompañar el mate o disfrutar como postre.

Ingredientes para preparar un brownie saludable

Para conseguir un brownie con una textura húmeda y esponjosa, es importante respetar las proporciones y utilizar ingredientes que aporten la típica estructura de uno de los clásicos de la pastelería.

Esta receta permite conseguir un sabor intenso y más saludable.

La preparación combina chocolate, frutos secos y endulzantes sin azúcar para conseguir un resultado intenso y agradable .

200 g de chocolate sin azúcar , edulcorado y sin gluten, para fundir.

200 g de mantequilla light sin lactosa.

3 huevos tamaño mediano o grande.

2 cucharadas de sucralosa o 1 cucharada de stevia .

50 ml de leche de almendras.

1 cucharada de aceite de oliva o de coco.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

70 g de harina de almendras.

100 g de nueces, del tipo que más te guste.

Paso a paso para hacer el brownie saludable

La preparación es sencilla y permite obtener un brownie con el interior húmedo y una superficie ligeramente firme.

Es importante respetar las cantidades de los ingredientes.

Para conseguir una buena textura, conviene integrar los ingredientes progresivamente y evitar una cocción excesiva, ya que esto puede hacer que el brownie pierda parte de su humedad.

Paso a paso

Fundir el chocolate y la mantequilla: colocar ambos ingredientes en un recipiente apto para calor y derretirlos suavemente, mezclando hasta conseguir una preparación homogénea.

Incorporar los huevos: agregar los huevos de a uno y mezclar después de cada incorporación para integrarlos correctamente.

Endulzar la preparación: sumar la sucralosa o la stevia y mezclar hasta distribuirla de manera uniforme.

Agregar los líquidos: incorporar la leche de almendras, el aceite y la esencia de vainilla, removiendo hasta obtener una mezcla pareja.

Incorporar la harina de almendras: agregarla de a poco y mezclar hasta que quede completamente integrada.

Sumar las nueces: incorporar las nueces picadas y distribuirlas por toda la preparación.

Preparar el molde: colocar la mezcla en un molde previamente acondicionado para evitar que se adhiera.

Cocinar: llevar al horno precalentado y cocinar hasta que la superficie esté firme, pero el interior conserve cierta humedad característica del brownie.

Dejar enfriar: esperar unos minutos antes de cortar las porciones para que la preparación termine de asentarse y mantenga mejor su forma.

Los beneficios de este brownie sin azúcar ni harina

Esta alternativa es especialmente interesante para quienes buscan reducir el consumo de azúcar y evitar la harina de trigo , pero quieren mantener un resultado similar al de un brownie tradicional.

Además, la preparación es muy similar y no requiere técnicas complicadas, por lo que puede hacerse en pocos pasos. Por su parte, el brownie puede conservarse durante varios días siempre y cuando se mantenga en un recipiente cerrado.