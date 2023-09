Silvina Luna: el libro que revela la faceta menos conocida de su vida

La muerte de Silvina Luna a sus 43 años conmocionó no sólo al ambiente artístico, sino a toda la Argentina. La modelo surgida de la segunda edición del reality Gran Hermano en 2001 estaba internada en el Hospital Italiano por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda.

La actriz aseguraba desde años que sus problemas de salud comenzaron después de realizarse un procedimiento estético con el doctor Aníbal Lotocki en 2011.

Murió Silvina Luna: la dolorosa despedida en redes sociales

Murió Silvina Luna: ¿qué es la hipercalcemia y la insuficiencia renal aguda?

Luna habló en reiteradas ocasiones de la pesadilla que atravesaba y de la gran cantidad de complicaciones que tuvo que afrontar debido a su mal estado. En 2022 publicó "Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual", un libro en el que habló sobre distintos momentos de su vida.



Silvina Luna: qué contó en el libro que publicó antes de su muerte

En "Simple y consciente", Silvina Luna intentó poner en palabras distintas experiencias vividas a lo largo de su vida. "En este libro repaso mi pasado, cuento acontecimientos de mi vida que me marcaron, con los que seguro se van a sentir identificad@s. Ciertas decisiones y acciones tuvieron sus consecuencias, al punto de perder mi salud", escribió en ese entonces al anunciar la publicación de la obra.

En un fragmento de su libro, la modelo reveló qué le dijeron los primeros médicos que llegaron a su diagnóstico. "El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo'", relató, dando a entender que los profesionales de la salud no le daban mucho tiempo de vida.

"Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número ‘x' de meses y así vivo", agregó.

Murió Silvina Luna: ¿qué es el metacrilato y por qué la sustancia afectó su salud?

Las causas contra Aníbal Lotocki: por qué no está preso y cuál fue la polémica decisión de la Justicia

El lamento de Silvina Luna por la cirugía que se realizó

En otra parte del libro, la ex Gran Hermano aseguró que era consciente de que la cirugía había sido un error. "Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba", recordó.

"Hoy me pongo a pensar en mi relación con el medio: siempre sentí algo hostil, pero sin duda era una percepción mía, porque me fui muchas veces y a la vuelta siempre me ofrecieron trabajo. Es que la inseguridad es algo interno. Fue una mala decisión y me ocasionó muchas dificultades que todavía sigo enfrentando", reflexionó.

Silvina Luna: cuál es la faceta menos conocida de su vida y que revela en el libro

A raíz de todo lo que le tocó vivir, Silvina Luna destaca lo vital que fue para ella cultivar su faceta espiritual.

"Mi aspecto cambió. Al principio me costaba reconocerme, pero hoy, gracias a un trabajo interno y a una búsqueda espiritual muy intensa, aprendí a gustarme de nuevo, a enamorarme de mí misma y a celebrar mi belleza sin reparos, porque es un don que recibí y quiero honrarlo", concluyó.