Shows, torneos y gastronomía: la propuesta de Enjoy Punta del Este para la temporada 2024

Enjoy Punta del Este, el emblemático Casino & Resort de Uruguay, anunció su programación para la temporada de verano en el marco de la celebración de su 27° aniversario. Bajo el lema "Tu historia, nuestra experiencia", el complejo se prepara para ofrecer espectáculos musicales, eventos gastronómicos, torneos de póker y premios millonarios, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la región.

¿Qué actividades destacan en la temporada de verano 2024?

El resort confirmó que entregará u$s 8.000.000 en premios durante la temporada, incluyendo el esperado Enjoy Poker Tour, que celebrará su Gran Final Millonaria en diciembre con un pozo garantizado de más de u$s 3.000.000. Este torneo, que lleva 23 años de trayectoria, tendrá además una nueva edición en febrero, del 14 al 22, con un pozo asegurado de u$s 1.500.000.

¿Qué shows incluye el ciclo "Enjoy Live"?

La música y el entretenimiento también serán protagonistas. El ciclo "Enjoy Live" contará con figuras destacadas como Paz Martínez, Valeria Lynch y Palito Ortega en enero, seguidos por artistas internacionales como el grupo brasileño Paralamas en febrero. Para los amantes del tango y el ballet, Mora Godoy y "Las estrellas del Colón" ofrecerán espectáculos en marzo. Además, el humor estará presente con el comediante Fede Cyrulnik y la obra de Moldavsky, "Playa, Chivito y Moldavsky", que debutará el 26 de diciembre.

Paz Martínez

¿Cómo será la experiencia gastronómica?

En el ámbito culinario, OVO Beach renovará su propuesta con la experiencia de Kero Bar by Osaka, que combinará coctelería peruana y mexicana desde el 23 de diciembre. Al caer la tarde, la música de DJs invitados marcará el ritmo de los atardeceres, creando una atmósfera ideal para los visitantes.

¿Qué eventos destacan en el Salón del Vino?

El Salón del Vino Internacional, que se celebrará los días 24 y 25 de enero, permitirá a los amantes del vino disfrutar de una amplia variedad de etiquetas en compañía de enólogos y sommeliers expertos, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la temporada.

¿Qué propone Ovo Nightclub para la vida nocturna?

OVO Nightclub, el epicentro de la vida nocturna en Punta del Este, celebrará su 11° aniversario con fiestas temáticas y nuevos espacios exclusivos diseñados para enriquecer la experiencia de los asistentes.

Con esta variada agenda, Enjoy Punta del Este reafirma su compromiso de ofrecer momentos inolvidables, atrayendo a turistas de todas partes del mundo. Las entradas para los eventos estarán disponibles en Suticket.com, con descuentos exclusivos para clientes del Banco Itaú y socios de Enjoy Club.