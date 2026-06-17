Según la ciencia, por qué nunca deberías usar imanes en la heladera y qué riesgo generan.

En muchas casas argentinas, los imanes en la heladera son parte del paisaje cotidiano: fotos, recordatorios, souvenirs de viajes.

Sin embargo, distintas investigaciones advierten que este hábito podría no ser tan inocente como parece. En especial, en los modelos más modernos , el uso constante de imanes podría generar interferencias en los sistemas electrónicos.

Los refrigeradores actuales incorporan tecnología cada vez más avanzada: pantallas táctiles, paneles inteligentes y sensores que optimizan el consumo energético.

En este contexto, la presencia de imanes en la heladera empieza a ser un factor a tener en cuenta. Aunque no todos los equipos se ven afectados, algunos podrían experimentar fallas leves o reducción en su rendimiento.

Cómo afectan los imanes a las heladeras modernas

El principal riesgo de los imanes está relacionado con su campo magnético. Si bien los imanes comunes suelen ser de baja intensidad, la acumulación de varios de ellos en la superficie del electrodoméstico podría generar interferencias con componentes sensibles.

En los modelos más modernos, el uso constante de imanes podría generar interferencias en los sistemas electrónicos.

Esto es particularmente relevante en heladeras con sistemas digitales o conectividad smart.

En algunos casos, los expertos advierten que los sensores de temperatura o los paneles de control podrían presentar errores mínimos. Aunque esto no implica un daño inmediato, sí puede impactar en la eficiencia del equipo a largo plazo. Por ejemplo, una lectura incorrecta de la temperatura podría afectar la conservación de alimentos.

Además, ciertos modelos cuentan con puertas que incluyen circuitos electrónicos integrados. Allí es donde los imanes en la heladera pueden tener un contacto más directo con áreas delicadas, aumentando las probabilidades de interferencia.

¿Debés dejar de usar imanes en la heladera?

La respuesta no es tan tajante. En heladeras más antiguas o sin componentes electrónicos complejos, el uso de imanes sigue siendo seguro. El problema surge principalmente en electrodomésticos de última generación, donde la tecnología es más sensible.

Por eso, los fabricantes recomiendan revisar el manual del equipo antes de colocar elementos magnéticos. También sugieren evitar la acumulación excesiva y optar por ubicar los imanes lejos de las zonas donde se encuentran los paneles de control o las pantallas.

En definitiva, los imanes en la heladera no son peligrosos en sí mismos, pero en el contexto actual pueden representar un riesgo leve que vale la pena considerar. Adaptar pequeños hábitos en el hogar puede ayudar a prolongar la vida útil de los electrodomésticos y evitar problemas innecesarios.

Como suele pasar con la tecnología, el uso responsable y la información son claves. Conocer estos detalles permite tomar decisiones más conscientes sin necesidad de abandonar por completo una costumbre tan instalada.