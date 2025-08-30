Se termina la Ley Nietos: esta es la fecha límite para sacar la ciudadanía española

El Consulado General de España en Buenos Aires informó la fecha límite para gestionar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, la cual dejará de tener vigencia a partir del mes de octubre de este año.

Se confirmó la mejor noticia: Italia te facilitará el pasaporte europeo si tienes alguno de estos apellidos

Ley de Nietos: ¿hasta cuándo se puede tramitar la ciudadanía española?

A través de un comunicado oficial, el Consulado General de España expresó que a partir del día 22 de octubre de 2025 se dejarán de recibir solicitudes para obtener una cita a través de la Ley de Memoria Democrática.

Esto significa que, pasada esa fecha, el sistema no registrará más citas para iniciar la gestión correspondiente que le permita a una persona obtener la ciudadanía española.

Quiénes podrán seguir con el trámite de la ciudadanía española

Ahora bien, en el caso de aquellos solicitantes que ya tengan un IDU de la sigla "NW" sí podrán gestionar una cita para tramitar la ciudadanía española pasada la fecha límite del día 22 de octubre, a través de la Ley de Nietos.

En este sentido, se aclaró que "las personas que dispongan de IDUS "NW" para Ley de Memoria Democrática tendrán garantizada la posibilidad de obtener una cita para poder entregar la documentación, incluso con posterioridad a la fecha del cierre de la ley, el próximo 22 de octubre".

Quiénes pueden tramitar la ciudadanía española con la Ley de Nietos

El Consulado General de España establece una serie de requisitos sobre el funcionamiento de la Ley de Memoria Democrática que le permite a diferentes personas acceder a la ciudadanía española.

Por ende, podrán realizar la solicitud los siguientes grupos:

Las personas cuyo padre o madre, abuelo o abuela hubiese sido originariamente español podrán optar por la nacionalidad española de origen.

Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Qué es y cómo funciona la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos, es un mecanismo a través del cual se "reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y que, al sufrir exilio por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española", según expresa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, tienen la posibilidad de acceder a la ciudadanía española estos otros grupos de personas: