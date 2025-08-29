Despedite de la licencia de conducir: las multas por las que te pueden sacar el registro y el auto

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aumentó el monto de las multas, que ahora llegan casi a los $ 2 millones. Además, se dio a conocer el listado de infracciones que pueden resultar en el secuestro del auto y de la licencia de conducir, según la gravedad de la falta cometida.

Uno de los principales problemas que enfrentan los conductores es la retención del vehículo o del registro por cometer infracciones al volante. La mayoría de estas faltas se relacionan con las condiciones del auto o la falta de documentación. Sin embargo, las multas más altas están asociadas a conductas imprudentes al circular.

Despedida a la licencia de conducir: las penalizaciones que pueden causar la pérdida del vehículo

La Ley Nacional de Tránsito Número 24.449 establece seis razones para la retención de un vehículo, la mayoría vinculadas a la documentación actualizada:

Circular sin póliza de seguro vigente.

vigente. Falta de licencia de conducir o registro vencido . También si no se ajusta al tipo de vehículo o presenta alteraciones.

de conducir o registro . También si no se ajusta al tipo de vehículo o presenta alteraciones. No tener la VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día.

(Verificación Técnica Vehicular) al día. No poseer cédula del vehículo o que esté en mal estado.

del vehículo o que esté en mal estado. Circular con la patente dañada, alterada, ilegible o que no se pueda identificar.

dañada, alterada, ilegible o que no se pueda identificar. Detección de fallas graves en la seguridad: falta de luces reglamentarias, neumáticos en mal estado, carga mal colocada.

Ajuste de multas de tránsito en Buenos Aires: nuevos valores y categorías

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ajustó los costos de las infracciones, alcanzando un total cercano a los $ 2 millones.

¿Cómo se establecen los valores de las multas de tránsito?

Los valores se presentan en Unidades Fijas (UF) y se actualizan cada seis meses según el aumento en el precio del litro de nafta. Valor de las multas desde mayo con el mínimo y el tope por categoría:

Multa por exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h : $32.997,30.

: $32.997,30. Multa por exceso de velocidad cuando se circula a más de 150 km/h : hasta $1.885.560.

: hasta $1.885.560. Multa por mal estacionamiento : $47.139

: $47.139 Multa por pasar un semáforo en rojo : entre $94.179 y $707.085.

: entre $94.179 y $707.085. Multa por obstruir rampas para discapacitados : $141.417

: $141.417 Multa por obstruir carriles exclusivos : $65.994,60

: $65.994,60 Multa por no tener la VTV : $47.139

: $47.139 Multa por tener la VTV vencida : $47.139

: $47.139 Multa por portar licencia de conducir vencida : $70.708,50

: $70.708,50 Multa por no portar licencia de conducir : $23.569,50

: $23.569,50 Multa por no utilizar el cinturón de seguridad : $47.139

: $47.139 Multa por tener los vidrios polarizados : $23.569,50

: $23.569,50 Multa por tapar la patente : $471.390.

: $471.390. Multa por conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono : $47.139

: $47.139 Multa por enviar mensajes de texto durante la conducción: $92.278

Puntos y multas: lo que necesitas saber sobre el Scoring y tus 20 créditos en la licencia

El registro permite acceder a un sistema de puntuación llamado Scoring. Cada conductor tiene 20 créditos que se restan con cada multa. Cada dos años, el puntaje total se renueva.

El máximo de puntos que se puede restar en una multa con varias infracciones es de 15 puntos, excepto en el caso de correr u organizar picadas. En esa situación, se retira la licencia de forma automática.

El cuadro completo

Infracción Puntos que resta Tapar placas de dominio 10 Circular con antirradar o antifoto 10 Conducción peligrosa 10 Conducir bajo la influencia de alcohol 10 Negarse a control de alcoholemia o estupefacientes 10 Taxis, transporte escolar, remises, vehículos de fantasía sin autorización 10 Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes 10 Incumplir obligaciones legales 10 Participar/organizar picadas 20

Aumento de multas y campañas de concientización para conductores

Las nuevas multas entrarán en vigencia el próximo mes, lo que generará un aumento en los costos para los infractores. Además, se implementarán campañas de concientización para informar a los conductores sobre las nuevas regulaciones y sus consecuencias.

Descuentos en multas para fomentar la seguridad vial en rutas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también ha anunciado que se realizarán controles más estrictos en las rutas y calles para asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas.

Estas medidas buscan reducir la siniestralidad vial y fomentar una conducción más responsable entre los ciudadanos. Además, se prevé la creación de un programa de educación vial en las escuelas secundarias, donde se abordarán temas relacionados con la seguridad en el tránsito y la importancia de respetar las normas.

Este enfoque educativo complementará las sanciones económicas y buscará generar un cambio cultural en la forma de conducir.