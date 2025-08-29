Se despiden los tours de compras a Chile: las agencias suspenden la actividad, ¿qué pasará con los viajes?

Los clásicos tours de compras a Chile quedaron en pausa. Varias agencias decidieron suspender los viajes tras la circulación de audios en los que se amenazaban a turistas argentinos, lo que genera incertidumbre principalmente en Mendoza, San Juan y Neuquén, donde la actividad mueve a cientos de personas cada semana.

Esto afecta directamente a las agencias de turismo, como también a los clientes que acuden recurrentemente al país vecino para acceder a precios altamente competitivos en tecnología e indumentaria.

Suspenden los viajes a Chile por amenazas

La empresa Punto Viajes confirmó que no operará hasta el 10 de septiembre. Su encargado, Carlos Castro, explicó que recibieron advertencias desde Chile sobre posibles ataques a micros y pasajeros argentinos.

" Nos avisaron que podía haber agresiones y daños a los micros. No vamos a arriesgar la integridad de nuestros pasajeros" , aseguró.

Los audios que generaron alarma circulan en redes y WhatsApp: supuestos hinchas chilenos amenazan con represalias por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile.

Cómo impacta la suspensión de los viajes a Chile

La suspensión afecta de manera directa a las agencias de turismo, que dependen del flujo constante de consumidores argentinos atraídos por los precios más bajos en ropa, calzado y electrónica. En muchos casos, los ahorros superan el 50% respecto a la Argentina.

"Sabemos que nos afecta económicamente, pero la seguridad es lo primero", agregó Castro.

Suspenden las compras en Chile.

Vale destacar que, de igual manera, no todas las empresas frenaron la actividad. La Torre Viajes y Turismo confirmó que mantendrá los tours, aunque con mayor precaución: "Esta noche salimos igual, tomando recaudos. Hasta ahora no tuvimos incidentes".

Qué pasará con los tours de compras a Chile

Las agencias evalúan retomar la actividad después del 5 o 10 de septiembre, si mejora la seguridad en el cruce de frontera. Hasta entonces, los pasajeros habituales deberán esperar.

Por qué suspenden los viajes a Chile

El conflicto se originó tras los disturbios en el estadio Libertadores de América, donde barras de Independiente y de la U de Chile protagonizaron graves incidentes. Hubo más de 100 detenidos y una veintena de heridos, entre ellos un argentino en estado crítico.