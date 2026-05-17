Una famosa empresa cordobesa especializada en productos gastronómicos anunció esta semana su decisión de cerrar sus puertas en el año 2026. Dicha compañía, dedicada a la fabricación de dulces y alfajores y con una trayectoria de más de 30 años en el sector, emitió un comunicado que confirma su cese de actividades para el próximo 28 de febrero. Esta empresa familiar, que data desde el año 1992, estableció varios puntos de venta en los principales centros comerciales de la ciudad capital cordobesa. En su apogeo, la compañía empleó a una veintena de personas; sin embargo, los representantes de la firma han manifestado que no lograron sortear el complicado contexto económico actual. La firma se inició como un emprendimiento familiar a cargo de una mujer cordobesa, quien, con cinco hijos a su cargo, cocinaba en el quincho de su hogar empleando recetas tradicionales que se convirtieron en un ícono de Córdoba Capital. Según pudo determinar El Cronista, la compañía ha dejado abierta la posibilidad de vender la marca para que otro inversor pueda continuar con el nombre y el posicionamiento construidos a lo largo de más de 30 años. “Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que enfrentamos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, complica cada vez más la sostenibilidad de un proyecto en el tiempo”, indicó el comunicado oficial de la empresa fundada por Coni González. “Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dejado todo. Ojalá algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país”, concluyeron. La fábrica de dulces y alfajores cordobeses La Paila manifestó que se encuentra “en una situación familiar a Fate” al señalar que la apertura de las exportaciones fue el factor principal para el cierre. El cierre de La Paila no es un caso aislado. A finales de 2025 y a comienzos de este año, Córdoba experimentó una situación similar en diversas fábricas y comercios emblemáticos. En diciembre, la fábrica de neumáticos IBF bajó sus persianas y dejó a 40 personas en la calle; mientras que, en enero pasado, dentro del mismo sector, cerró Córdoba Goma, un establecimiento histórico situado en el centro de la capital cordobesa después de más de 70 años en el mercado. A finales de enero, la fábrica de motores WEG también tuvo que despedir a una veintena de empleados. La empresa mexicana, que adquirió a la cordobesa Alladio en 2022, se convirtió en proveedora de Mabe, el gigante de los electrodomésticos. No obstante, la multinacional que se abastecía de estos motores comunicó a finales de 2025 que cesaría la producción en su planta de Río Segundo, lo que fue un factor determinante para el cierre de WEG en enero. Cabe destacar que, para 2024, esta última firma ya había despedido a 24 trabajadores.