La llamada indivisión forzosa es una figura legal que restringe el uso y la disposición de la herencia.(foto: archivo).

La Ley de Sucesiones contempla situaciones específicas en las que los bienes heredados no pueden ser divididos ni utilizados libremente durante un período extenso. Esta situación genera inquietudes entre herederos y familiares, especialmente considerando que el plazo podría extenderse hasta 10 años.

En esos casos se produce la llamada indivisión forzosa , una figura legal que restringe el uso y la disposición de la herencia. Este mecanismo busca salvaguardar ciertos bienes y mantener unidades económicas, evitando su fragmentación prematura y eventuales conflictos entre herederos.

Qué es el estado de indivisión en una herencia

Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre un estado de indivisión. Esta etapa se extiende desde el momento del fallecimiento hasta que se lleva a cabo la partición definitiva de los bienes.

Durante este período, los bienes no pertenecen de manera individual a cada heredero, sino que forman un patrimonio común. La herencia existe como un todo y las decisiones deben tomarse de manera conjunta.

Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre un estado de indivisión. Foto: IA.

Qué es la indivisión forzosa y cuándo se aplica

La indivisión forzosa ocurre cuando el causante, mediante un testamento, determina que la herencia no debe dividirse durante un periodo específico, que puede extenderse hasta 10 años como máximo.

También se puede establecer hasta que los herederos menores alcancen la mayoría de edad. En todos los escenarios, el propósito es salvaguardar el valor y la continuidad del patrimonio.

Esta decisión puede abarcar:

Un bien específico

Un establecimiento comercial, industrial, agrícola o ganadero

Una unidad económica productiva

Las acciones de una sociedad en la que el causante era socio principal

Qué pueden hacer los herederos

En la situación en la que la herencia permanece indivisa, los herederos poseen facultades restringidas. Existen ciertos actos que pueden ejecutarse, así como otros que requieren un acuerdo unánime.

Entre las acciones autorizadas se encuentran:

Medidas de conservación de los bienes heredados

Pago de gastos necesarios para prevenir el deterioro

Reclamo a los demás herederos si uno incurre en gastos imprescindibles

Por otro lado, para realizar actos de administración o disposición, tales como alquilar, vender o modificar bienes, es imprescindible el consentimiento de todos los herederos, sin excepciones.

Según se expone en la Ley de Sucesiones, los herederos pueden acordar de manera voluntaria no dividir la herencia por un periodo de hasta 10 años, con la posibilidad de renovación.

Qué es la partición anticipada

Cualquier individuo puede solicitar la partición anticipada si existen razones justificadas. Adicionalmente, en situaciones donde haya herederos incapaces, el acuerdo correspondiente debe ser ratificado por un juez.

El cónyuge sobreviviente, por su parte, ocupa un papel especial, dado que si participa de manera activa en un establecimiento o es socio principal, puede oponerse a la división de la herencia.

En tales circunstancias, la indivisión puede mantenerse por un plazo de 10 años desde el fallecimiento y ampliarse incluso hasta su muerte, lo que refuerza la protección del patrimonio familiar.