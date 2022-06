Se acerca una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires que adelantará las tendencias digitales

Social Media Day Buenos Aires, evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales, se realizará el próximo jueves 30 de junio en La Usina del Arte, bajo una modalidad mixta que combina presencialidad y virtualidad. El encuentro contará con cupos limitados para participar de manera presencial y también será transmitido por streaming para quienes opten por seguir las charlas en forma remota.

En esta edición, la jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional, y entre los ejes temáticos, se destacan: redes sociales, Metaverso, NFT's, criptomarketing, Web3, E-sports, audiencias, transformación digital, influencers, digital commerce, streaming multiplataforma y marketing de contenidos.

Durante el evento, se presentarán casos de marcas locales, habrá un panel de medios y profesionales destacados del ecosistema digital brindarán las últimas novedades en herramientas digitales. Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: Martín Enriquez, South Cone Agency Partners en Meta; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Mariela Mociulsky, Fundadora y CEO de Trendsity y Presidenta de SAIMO; Eric Caamaño, Head of E-commerce & Digital en Avon; Ignacio Dufour, Sales Manager en Comscore; Gustavo Buchbinder, Presidente de IAB Argentina; Julieta López, Head of Brand en NaranjaX; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en NaranjaX; Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía; Pilar Casucci, Account Manager, Google Customer Solutions para Latinoamérica; Daniel Díaz Mateo, Agency Development Manager, Google Customer Solutions para Latinoamérica; Marina Saroka, Fundadora de LAMBO y The Web3 Agency; Hernán Sampó, Digital Content, Marketing y Product Director de Paramount Latam; Elea Arias Larroudé, Manager & New Digital Projects Hub Latam Sur; Maurice Jalfon, Head de Social Media en Infobae; Martín Alfageme, Head of Brand Studio en Clarín; Javier Rodríguez Petersen, Jefe de Redacción de El Cronista; María José Bonacifa, editora de Perfil.com, Hernán Cappiello, Director de Carrera de Universidad Católica Argentina y Clarisa Herrera Lafaille, periodista especializada en tecnología, innovación y nuevas tendencias, entre otros.

Las entradas para asistir al Social Media Day Argentina o para participar bajo la modalidad online, pueden conseguirse en: https://smday.com.ar/buenosaires/. El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayAR.

Apoyan esta nueva edición del Social Media Day Argentina: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte, Telecom, AVON, NaranjaX, Comscore, Río Uruguay Seguros, UCA, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, Infobae, Clarín, DigitalProServer, El Cronista, Grupo Crónica, Doppler, Bildenlex Abogados y Grupo EON. El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking, a cargo de Diego Piscitelli y Adriana Bustamante.

Los organizadores también informaron que en agosto se activan nuevos cursos y capacitaciones y que "Las ciudades que quieran sumarse para recibir la versión local del Social Media Day en formato presencial o virtual pueden escribir a contacto@smday.com.ar", expresó Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y del Social Media Day.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a contacto@smday.com.ar o por teléfono al 1131066844 (Adriana Bustamante).