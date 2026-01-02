El ritual de la canela para el primer viernes del año es una práctica popular dentro de las tradiciones espirituales y energéticas que buscan atraer prosperidad, estabilidad económica y bienestar durante los meses siguientes.

El viernes está asociado simbólicamente con la armonía, el equilibrio y la atracción de oportunidades, por lo que muchas personas eligen esta fecha para realizar rituales vinculados al dinero y el trabajo.

Quienes realizan este ritual lo hacen con la intención de:

Atraer abundancia económica.

Abrir caminos laborales y profesionales.

Generar estabilidad financiera.

Comenzar el año con una energía positiva en el hogar.

La canela es considerada un elemento asociado a la prosperidad, la activación energética y el movimiento, por lo que se utiliza tradicionalmente en rituales de inicio de ciclos.

¿Cuándo hacer el ritual de la canela?

El ritual debe realizarse el primer viernes del año, preferentemente durante la mañana o al atardecer. No es necesario hacerlo a una hora exacta, pero se recomienda un momento de tranquilidad, sin interrupciones.

Paso a paso para hacer el ritual de la canela

Colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano derecha.

Ubicarse en la puerta de entrada del hogar, mirando hacia el interior.

Tomarse unos segundos para concentrarse y visualizar un año con estabilidad económica y oportunidades .

Decir en voz alta o mentalmente una afirmación vinculada a la prosperidad, por ejemplo: “ En este primer viernes del año abro las puertas a la prosperidad, el trabajo y la abundancia en mi hogar ”.

Soplar la canela hacia adentro de la casa.

Dejar la canela en el piso al menos 24 horas.

Al día siguiente, limpiar normalmente agradeciendo la intención realizada.

El ritual debe realizarse con una intención clara y una actitud tranquila. No se aconseja barrer la canela inmediatamente después de soplarla.

Si bien no existe evidencia científica que respalde la eficacia de este tipo de rituales, muchas personas los utilizan como una herramienta simbólica para enfocarse en objetivos económicos y personales al comenzar el año.